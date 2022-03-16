Bilim insanları açıkladı: “Plastik kirliliğine çözüm doğada”

Alman araştırmacılar, huş ağaçlarının mikroplastikleri emip depolayabildiğini keşfetti. Bu keşif, küresel bir sorun olan plastik kirliliğine çözüm olabilir.

Sozcu.com.tr

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Berlin merkezli sanat stüdyosu Studio Austen, IGB ve Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, huş ağacı gibi daha uzun ömürlü odunsu bitkilerin mikroplastikleri absorbe ettiği ve dokularında depoladığı bildirildi.

ÇEVREYİ KORUYOR

Huş ağaçları, endüstriyel atıkları ve ağır metalleri dokularında tutup depoladıkları için, kirlenmiş arazileri iyileştirmek için kullanılıyor. Bu ağaç türlerinin kökleri, mikroplastik kirliliğin en yüksek seviyede olduğu toprak yüzeyine yakın büyüyor ve bu da onları araştırmalar için iyi bir seçim haline getiriyor.

Biofuels Digest’te yer alan araştırma için, floresan boyayla işaretlenen mikroplastik boncuklar, huş ağaçlarının toprağına eklendi. Beş ay sonra, özel mikroskoplar kullanılarak kök örnekleri incelendi. Kök sisteminin farklı bölümlerinde ve katmanlarında floresan mikroplastik buldular. Deney ağaçlarında mikroplastik parçacıklara sahip kök bölümleri yüzde 5 ila 17 arasında değişen değerlerde bulundu.

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