Bilim insanları dinozorlar tarafından yenen ilk memeliyi ortaya çıkardı

Paleontologlar, yaklaşık 120 yıl önce yaşadığı düşünülen yırtıcı bir dinozor cinsi olan mikroraptorun fosilleşmiş göğüs kafesinde fare büyüklüğünde bir memeli ayağı tespit ettiklerini söylüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Jurassic Park filmi gerçekten yaşanmış olabilir mi? Şimdi bilim insanları, bir memelinin bir dinozor tarafından yenildiğine dair bilinen ilk olayı ortaya çıkardıklarına inanıyorlar.

Ancak şu an için ortaya çıkan keşifte 120 milyon yıl öncesine ait fosiller bir insanın atasına değil, mikroraptor olarak bilinen küçük tüylü bir dinozorun göğüs kafesinin içindeki bir hayvanın ayağına ait.

Paleontologlar, Journal of Vertebrate Paleontology’de yayınlanan bulgularının bir dinozorun bir memeliyi yediğine dair ilk kayıt olduğunu söylediler. Çalışmanın yazarlarından Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Dr David Hone şunları söyledi: “Dinozorların içinde yiyecek örnekleri bulmak çok nadirdir, bu nedenle ne yediklerine dair doğrudan kanıt sağladığı için her örnek gerçekten önemli. Bu memeli kesinlikle bir insanın atası olmasa da, eski akrabalarımızdan bazılarının aç dinozorlar için bir yemek olduğunu gösterebilir. Bu çalışma, Jurassic Park’taki kadar korkutucu olmasa da bir dinozorun bir memeliyi yediğine dair ilk kayıt.”

Elde edilen ilk örnek yaklaşık 20 yıl önce, 2000 yılında tanımlandı, ancak araştırmacılar önceki ekibin dinozorun içinde başka bir hayvanın kalıntılarını göremediğini söyledi. Analiz, avın fare büyüklüğünde, yerde yaşayan ve iyi bir tırmanıcı olmayan bir memeli olduğunu ileri sürdü.

Mikro yırtıcılar, 125 ila 113 milyon yıl önce, Çin’in eski ormanlarında yaşıyordu. Karga veya küçük kedi büyüklüğündeydiler.

Önceki araştırmalarda midelerinde kuş, kertenkele veya balık gibi memeli olmayan yiyecekler bulunan diğer mikro yırtıcı fosiller görülmüştü.

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