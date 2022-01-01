Bilim insanları, Plüton’u yeniden gezegen olarak adlandırmak istiyor

ABD'deki bir araştırma ekibi, Plüton'un gezegen statüsünün geri dönüşü için çağrıda bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın eski başkanı Jim Bridenstine, 2019’da Plüton’un gezegen statüsünün eski durumuna getirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bilim insanları, şimdi Güneş’in yakınında gezen Plüton benzeri her kayayı gezegenler listesine eklemek istiyor.

Araştırmacılara göre; temel olarak, uzaydaki herhangi bir jeolojik olarak karmaşık varlık, gezegen statüsü için önerilen gereksinimleri karşılayabilir.

Araştırma ekibinden Phillip Metzger, NBC News’e böyle bir tanımın Güneş Sistemi’ne Plüton ile beraber 150 gezegen daha getireceğini söylüyor. Metzger’in ekibi, bir cismin gezegen olarak kabul edilebilmesi için kendi yörüngesini temizlemiş olması gerektiğini belirten gezegen statüsü yeterliliğini kaldırmak istiyor. Bu kriter, daha önce Güneş Sistemi’ndeki uyduların, asteroitlerin gezegen statüsü kazanmasını engellemişti.

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