Bilim insanları şaşkına döndü: Penisi kopan adamın kolundan yeni uzuv yaptılar

İngiltere'de şaşkına çeviren bir ameliyat ve organ nakli gerçekleşti... Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle penisiyle birlikte bazı uzuvlarını yitiren adamın kolunda yeni bir penis ürettiler. 12 yıllık süreç sonunda tamamlanırken, 47 yaşındaki adam detayları anlattı.

Sozcu.com.tr

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2010 yılında bir kan hastalığı sebebiyle penisini yitiren İngiliz Malcolm MacDonald İngiltere’de gündem oldu… Hastalığı sebebiyle 2010 yılında penisini yitiren adam bilim insanları ve doktorların yardımıyla zorlu ve çetrefilli bir ameliyat süreci geçirdi.

Doktorlar adamdan alınan cilt, kas ve damarları kullanarak bir penis yaratmaya çalıştı. Zorlu ameliyat süreci sırasında ise sıradışı bir olay yaşandı. Bilim insanları MacDonald’dan alınan cilt, kas ve damarlardan şekillendirdikleri penisi adamın koluna dikti. Bu şekilde penisin tam olarak iyileşmesi ve oluşmasını amaçlayan bilim insanları MacDonald’ı zor bir durumda bıraktı.

Üstelik hem corona virüsü salgını hem de bazı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat yıllar boyunca ertelenirken adam kolunda bir penis ile yaşamak zorunda kaldı. Koluna 6 yıl önce dikilen penis ile yaşamak zorunda kalan adam sonunda istediğini elde etti.

MacDonald’ın kolundan alınan penis, bir süre önce adamın kasıklarına yerleştirildi. “Yıllar sonra tekrar erkek gibi hissediyorum” diyen MacDonald, 9 saatlik ameliyat sürecinin de çok zor geçtiğini söylerken, “Penis kolumdayken çok zorlandım” dedi.



15 santimetrelik penise sahip olan adam, “Bir gün süpermarkette yaşlı bir kadın benden üst raflardan bir şey almamı istedi. Tam uzanırken kolumdaki penis gömlekten sıyrıldı ve kadının kafasının üstünde sallandı” diyerek yaşadığı anları da İngiliz medyasıyla paylaştı.

Ameliyatın Londra Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör David Ralph tarafından gerçekleştiği de belirtildi.