Bilim konuştu: Podcast severler daha meraklı ve huzurlu

Avustralyalı araştırmacılar, podcast dinleme alışkanlıkları ile kişilik özellikleri arasında korelasyon buldu.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki Queensland Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, podcast dinleyen kişilerin dinlemeyenlere göre daha meraklı, deneyime daha açık ve ortalama olarak daha az nevrotik olma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Daha önceden kaydedilmiş ses kayıtlarının, istenildiği zaman telefon, tablet ya da bilgisayardan dinlenebilecek şekilde yayınlanmasına podcast ismi veriliyor.

Guardian’ın haberine göre, araştırmacılar, 10’dan fazla ülkeden 306 kişiyle podcast dinleme alışkanlıkları hakkında anket yaptı ve dinleme alışkanlıklarını kişilik ölçümleriyle karşılaştırdı.



Buna göre, bir podcast dinlediğini bildiren kişilerin, deneyime açıklık, ilgiye dayalı merak ve bilişsel ihtiyaçlarda daha yüksek puanlar aldığını buldular.

Ayrıca podcast dinleyicilerinin, kişinin olumsuz ve mutsuz duygular yaşadığı nevrotiklik için yüksek puan alma olasılıkları daha düşüktü.

SOSYAL MEDYA MUTSUZ EDİYOR

Çalışmaya katılanların yaşları 18 ile 64 arasında değişirken ortalama yaş 27.9’du. Ankete katılanların %78’i podcast dinleyicisi olduğunu bildirdi. En popüler podcast kategorileri de komedi (%48), oyunlar ve hobiler (%34), toplum ve kültür (%23), müzik (%23) ile haber ve siyaset (%23) oldu.

Plos One dergisinde yayınlanan araştırmanın başındaki isim Dr. Stephanie Tobin, “Nevrotiklik ile sosyal medyayı kullanmak arasında pozitif bir ilişki var. Podcast’ler ise, sosyal medya kullanımından oldukça farklı” dedi.

“Ne kadar çok dinlerseniz, sosyal olarak o kadar çok ilgilenirsiniz ve kaydı, en sevdiğiniz arkadaşınızmış gibi hissedersiniz” diyen Tobin, bu ilişkinin olumlu sonuçlar doğurduğunu da sözlerine ekledi.

Önceki araştırmalar da, podcast dinlemenin “algılanan samimiyeti” etkileyebileceğini göstererek, insanların podcast’leri hoparlörlerden ziyade kulaklıklarla dinlerken daha empatik ve ikna edilebilir hissettiklerini ortaya koydu.

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