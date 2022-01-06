BMW, renk değiştiren otomobilini tanıttı

BMW, renk değiştiren otomobilini CES 2022'de görücüye çıkardı. Yeni araçta sürücünün tek bir düğmeye dokunmasıyla otomobilin rengi değişebiliyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

CES 2022’de teknoloji devleri yeni geliştirdikleri ürünleri tanıtmaya devam ediyor. Alman otomobil firması da CES’te son teknoloji aracını tanıttı: Renk değiştiren elektrikli otomobil…

Şirket, Amazon’un Kindle e-okuyucusu ile aynı teknolojiyi kullanan tamamen elektrikli iX SUV modeli için özel olarak geliştirilmiş gövde kaplamasıyla araba gövdesine hayat verdiğini söylüyor.

Sürücü, bir düğmeye dokunarak otomobilin dış cephesinin gölgesini değiştirerek, sarılı kabuktaki elektronik mürekkebi etkinleştirerek rengin siyah, beyaz veya açık ve koyu şeritler arasında olmasını sağlayabilir.

BMW’den Stella Clarke, “Ne giymek istediğinize ve arabanızın nasıl görüneceğine siz karar verirsiniz” dedi. Clarke, geliştirdikleri teknolojinin; sürücünün otomobilin yerini tespit etmek veya aracın akü kapasitesini görüntülemek için de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

BMW’nin verdiği bilgilere göre, renk değiştirme, bir sıvı içinde asılı duran beyaz ve siyah pigment parçacıkları içeren mikrokapsüllere elektrik yükü uygulanarak yaratılıyor. Renk, negatif veya pozitif bir yükün uygulanmasına bağlı olarak değişiyor ve mikrokapsülün yüzeyinde beyaz veya siyah pigmentlerin toplanmasını sağlıyor.

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