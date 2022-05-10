Bu peynirin adı ne? Peynir çeşitlerini tanıyan uygulama yaptılar

Rokfordan reblochona, birbirinden farklı Fransız peynirlerini tanıyan bir uygulama yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Ülkelerindeki peynir çeşitlerinden ilham alan Fransız bilgisayar mühendisleri, bunların çoğunu tanımlayabildiğine inandıkları bir uygulama icat ettiler ve Cheezam ismini verdiler.

Uygulama, bir şarkının kısa bir bölümünü dinleyerek şarkının adını kullanıcılara sunan Shazam’dan ilham alıyor. Cheezam, kullanıcıların tanımlamak istediği peynirin bir fotoğrafını kendi 9.000 görüntü bankasıyla karşılaştırarak çalışıyor.

Ancak pratikte Fransız peyniri yapay zekâ için bile bir zorluk olmaya devam ediyor. Uygulamanın, ulusal peynirleri tanımlaması istendiğinde, doğru bir yanıt vermekte zorlandığı dikkat çekiyor. Örneğin bir testte, fotoğrafı çekilen peynirin Brie de Melun olma ihtimalinin yüzde 58 ve Brie de Meaux olma ihtimalinin yüzde 23 olduğunu belirtiyor.

Cheezam’ın kurucuları, uygulamayı geliştirebilmeleri için kullanıcıları hataları belirtmeye davet ediyor.

Bazı sorunlarına rağmen, buluş beğeni kazanıyor. Eleştirmenler, uygulamanın yalnızca peynirleri tanımlamayı amaçlamadığını, aynı zamanda onlara eşlik edecek şarapları da önerdiğini belirtti.

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