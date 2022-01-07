Çin, uygulamaları yasaklamakla tehdit ediyor

Çin, hiçbir algoritmanın veya mobil uygulamanın ulusal güvenliği tehlikeye atmamasını, bilgi yaymak veya devlete zararlı eylemleri teşvik etmek için kullanılmamasını talep ederek internet denetimlerini sıkılaştırıyor.

Sozcu.com.tr

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Çin Siber Uzay İdaresi ve üç devlet kurumu, 1 Mart’ta yürürlüğe girecek yeni bir düzenleme yayınladı ve internet şirketlerinin yasadışı faaliyetlerde bulunmak veya yasa dışı bilgi yaymak için herhangi bir algoritma kullanmasını yasakladı.

Siber uzay idaresi resmi sitesinde yaptığı açıklamada, “Algoritma ayrımcılığı ve fiyatları yükseltmek için büyük veri kullanmak ve bağımlılık yaratmak gibi algoritmaların yanlış kullanımı, normal iletişim düzenini, piyasa düzenini ve sosyal düzeni derinden etkiledi. İdeolojik güvenliği, sosyal eşitliği ve web kullanıcılarının haklarını korumaya yönelik zorluklar getirdi” dedi.

Yeni kurala göre, teknoloji şirketleri yasadışı ve kötü bilgileri tanımlamalı, kullanıcılarına olumlu ve ana akım değer odaklı bilgiler sunmalı. Ayrıca sahte haber üretmeleri, yaymaları ve kamuoyunu etkilemek için algoritmalar kullanmaları da yasaklandı.

Ayrıca hükümet, uygulama sağlayıcılarının devlet güvenliğini tehlikeye atacak, sosyal düzeni bozacak ve başkalarının haklı çıkarlarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunmak için mobil uygulamalar kullanmasını yasaklayan yeni kurallar önerdi.

Pekin, büyük verileri devlet güvenliği için gerekli gördüğünden, veri gizliliğine de yeni bir odaklanma getirdi. Bu haftanın başlarında, siber uzay yönetimi, bir milyondan fazla kullanıcısı olan platform şirketlerinin denizaşırı ülkelerde listelenmeden önce güvenlik değerlendirmelerinden geçmesini gerektiren bir kural yayınladı. Bu kural şubat ayında yürürlüğe girecek.

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