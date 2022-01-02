Çin’in gizli belgeleri ifşa oldu: Twitter ve Facebook’tan veri topluyorlarmış

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, Çin yönetiminin Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından özel bir yazılımla "hedeflerinin" verilerini topladığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin yönetiminin özel bir yazılım aracılığıyla Facebook ve Twitter üzerinden Batı ülkelerinin askeri ve hükümet kurumlarından verileri aldığı ortaya çıktı…

İddiayı ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post ortaya attı. Gazete, Çin yönetiminin üst düzey veri takip sistemlerini satın aldığı ve bu yazılım sistemleri aracılığıyla Çin yönetiminin “hedefleri” takip ettiği ve veri çektiğini yazdı.

Teknoloji dünyasında buna “madencilik” denildiğinin altı çizilirken Çin devlet medyasının 320.000 dolarlık bir yazılım satın aldığı ve bu sayede yabancı gazetecilerle akademisyenleri takip ettiği kaydedildi. 2020 yılının başından beri verileri inceleyen Washington Post, Pekin yönetiminin Hong Kong, Tayvan ve Uygur Türklerine dair verileri de ele geçirdiğini yazdı.

FACEBOOK BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Gazeteye konuşan uzmanlar Çin yönetiminin bu yazılımlar aracılığıyla Çin karşıtı kişileri fişlediği ve “yeraltı örgütlerini” daha iyi anlamak için bu yöntemi seçtiğini öne sürdü. Çin’in resmi gazetesi China Daily’nin 2020 yılının ortasında yaptığı bir haberi hatırlatan Washington Post, “O dönemde Çin yönetimi 300 bin dolarlık bir yabancı personel analiz platformuna para harcamıştı” yorumuna yer verdi.

Çin karşıtlarının yanı sıra Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden iş dünyasından, medya dünyasından ve siyaset dünyasından kilit konumdaki kişilerin verilerinin incelendiği de belirtildi. Twitter sözcüsü Katie Rosborough, Twitter’da bu tür bir veri akışı olmadığını söylerken Facebook ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İlginizi Çekebilir Çarpıcı araştırma: Facebook, Instagram ve TikTok'a kimse güvenmiyor