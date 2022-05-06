CNBC: Elon Musk, Twitter’ın CEO’su olacak

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’ın satış tamamlandıktan sora CEO’luk koltuğuna bizzat oturmayı planladığı iddia edildi. Musk’ın yatırımcılarla yaptığı toplantılarda Twitter’ın kârının çok düşük olduğunu ve çalışanların görevlerini gerektiği gibi yapmadığını söylediği de kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının yankıları sürüyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından CNBC'nin haberine göre Elon Musk, geçici olarak birkaç ay şirketin CEO'luğunu üstlenecek. Haberde, Musk'ın bir süredir Twitter CEO'su olan Parag Agrawal'ı görevden alarak yönetimi bizzat üstlenmesinin beklendiği kaydedildi. Reuters da geçen ay üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde Musk'ın Agrawal'ın yerine yeni bir CEO getirmeyi planladığını bildirmişti.

“YÖNETİMİ TASFİYE EDECEK”

Sosyal medya platformunda birçok değişikliğe gideceğinin sinyalini veren Elon Musk'ın şirketin yönetimini de büyük oranda değiştireceği belirtiliyor. Kasımda Twitter CEO'su görevini Twitter kurucularından Jack Dorsey’den devralan Agrawal, çalışanlarla yaptığı toplantıda Elon Musk'ın şirketi satın alması sonrasında Twitter'ın geleceğinin belirsiz olduğunu söylemişti. Birçok Twitter çalışanı da endişeli olduklarını belirterek Musk'ın şirketi almasından memnun olmadıklarını ortaya koymuştu.

Musk’ın platformun yönetimine inancının olmadığı haberleri piyasayı hareketlendirirken, çok sayıda Twitter kullanıcısı Musk’ı etiketleyip, “Beni işe al” mesajı atmaya başlamıştı.

“MUSK, TWITTER’IN KÂRINDAN MEMNUN DEĞİL”

CNBC'nin haberine göre Elon Musk, yatırımcılarla yaptığı toplantılarda Twitter'ın kârının çok düşük olduğunu ve çalışanların görevlerini gerektiği gibi yapmadığını söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesi, dün Elon Musk'ın Twitter için 7,14 milyar dolarlık finansman bulduğunu yazmıştı. Söz konusu finansmanın, aralarında ünlü yazılım firması Oracle’ın kurucularından Larry Ellison, kripto para borsası Binance ve varlık yönetim şirketleri Fidelity, Brookfield ve Sequoia Capital’ın bulunduğu yatırımcılardan sağlandığı belirtilmişti.

Halihazırda Twitter’de hissesi bulunan Suudi Prens El-Velid bin Talal bin Abdülaziz el Suud’un da 1,9 milyar dolar değerindeki 35 milyon adet hisseyi Musk'ın satın alma aracına aktaracağı söyleniyor.

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