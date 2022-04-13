Çocuklarda matematik becerilerini artıran devre keşfedildi

Bilim insanları, çocuklarda matematik becerilerini artıran bir beyin devresi keşfetti. Yeni keşifle beraber çocukların matematiksel yeteneklerinde ve öğrenme zorluğu yaşayan çocuklarda gelişmelerin kaydedilebileceği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırmaya göre; artık matematikte iyi olmak herkes için mümkün olabilecek. California, Stanford Üniversitesi’nden Dr Hyesang Chang ve ekibi beyinde matematik becerilerini artıran bir devre olduğunu ortaya çıkardı.

Devre, IPS (intraparietal sulkus) olarak bilinen figürlerin işlenmesinde yer alan ve anıların depolandığı hipokampusla bağlantılı olan başın arkasına yakın bir alanı tetikliyor.

Çocuklarda toplama ve çıkarmayı öğrenmeden önce, 4 veya 6 gibi hangi soyut sembolün hangi niceliği temsil ettiğini öğrenilmesine ve algılanmasına sayı duyusu deniyor. Uzmanlar, IPS’nin sayı işlemede bir rol oynadığını biliyorlardı, ancak sayı duyusunu öğrenmeyle ilgili devreler şimdiye kadar bir sır olarak kaldı.

ETKİLİ MÜDAHALELERLE SAYISAL BECERİLERİ ARTABİLİR

California, Stanford Üniversitesi’nden Dr Hyesang Chang şunları söyledi: “Matematiksel beceri geliştirme, sayı duyusuna, nicelikler arasında ayrım yapma yeteneğine dayanır. Entegre sayı duyusu eğitim programımız, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar da dahil olmak üzere çok çeşitli matematik becerilerinde çocuklarda etkiliydi. Öğrenme kazanımlarında bireysel farklılıkları öngören hipokampal-parietal devreleri belirliyoruz.”

Chang sözlerine eğitim yönteminin önemini vurgulayarak devam ediyor: “Çalışmamız, temel sayı duyusu becerilerinin kazanılmasını öngören yeni bir beyin devresini tanımlıyor ve etkili müdahaleler ve bilişsel eğitime yanıtın izlenmesi için sağlam bir hedef tanımlıyor.”

Araştırmacılar, yedi ila 10 yaşları arasındaki 96 Amerikalı çocukta hipokampus ve diğer beyin bölgeleri arasındaki senkronize aktiviteyi inceledi.

DÖRT HAFTALIK BİR PROGRAMLA GELİŞMESİ MÜMKÜN

Dr Chang şunları söyledi: “Erken çocukluktaki sayı duyusu, akademik ve profesyonel başarıyı etkiler ve açıklar, matematiksel yeteneklerde ömür boyu süren bozulmaların nedeni olarak görülür. Önemine rağmen, sayı duyusu öğrenmeyi destekleyen beyin devresi mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştı. Burada, ilkokul çağındaki kız ve erkek çocuklarda temel sayı duyusu öğreniminin altında yatan beyin devre mekanizmalarını belirlemek için teorik olarak motive edilmiş bir eğitim programı tasarladık.

Dört haftalık bütünleştirici sayı duyusu eğitim programımız, sembolik Arap rakamları ve miktarın sembolik olmayan temsilleri arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını kademeli olarak güçlendirdi.

Sayı duyusu eğitim programımızın, öğrenme güçlüğü çekenler de dahil olmak üzere çok çeşitli matematik becerilerinde çocukların geliştiğini gördük.”

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