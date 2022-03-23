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Elon Musk daha Türkiye’ye gelmeden Starlink’e zam yaptı

SpaceX'in Starlink internet hizmeti, Ekim 2020'de müşterilerine hizmet vermeye başladığından bu yana ilk kez fiyatlarını artırdı. Starlink hizmetinin 2023'te Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:10 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
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Elon Musk daha Türkiye’ye gelmeden Starlink’e zam yaptı

Elon Musk tarafından yönetilen şirket, kısa süre önce müşterilere fiyat artışını bildiren bir e-posta gönderdi ve şirket bunun nedeni olarak ekonomik baskıları gösterdi.

Artık yeni müşteriler için, uydu çanağı ve diğer ekipmanları içeren başlangıç kitinin maliyeti 499 dolardan 599 dolara çıkarken, aylık servis ücreti tüm müşteriler için 99 dolardan ayda 110 dolara yükselecek.

Starlink, müşterilere e-postada “Aşırı enflasyon seviyeleri nedeniyle, Starlink kitinin fiyatı 499 dolardan 549 dolara ve tüm yeni siparişler için 599 dolara yükseliyor” dedi ve yeni fiyatın aboneliklere uygulanmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX bünyesindeki Starlink henüz Türkiye’de kullanılmıyor. Başvurmak istenildiği zaman resmi internet sitesinde, “Starlink’inizi rezerve etmek için ödeme yapın. Starlink’in sizin bölgenizde 2023’te kullanılması bekleniyor. Uygunluğu resmi regülasyonun onaylanmasına bağlı” deniliyor.

Fiyat artışı ile ilgili yapılan açıklamada, Ekim 2020’de Starlink genel beta hizmetini başlatmasından bu yana SpaceX’in yörüngedeki uydu sayısını üç katına çıkardığını, yer istasyonlarının sayısını dört katına çıkardığını ve ağını sürekli olarak iyileştirdiğini söyledi. Ayrıca Starlink, ağı geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam edeceğini de vadetti.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Starlink’in 25 ülkede yaklaşık 250.000 müşterisi olduğunu belirtmişti. Daha önce 2021’in sonlarında Türk kullanıcılarına hizmet verileceği duyurulan Starlink’in resmi internet sitesinde İstanbul’a 2023 yılında kullanılmasının beklendiği açıklandı.

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