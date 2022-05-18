DEVA Partisi ‘Metaverse mitingi’ düzenledi

DEVA Partisi, 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland'de miting düzenledi. Mitingte konuşma yapan DEVA Partisi lideri Babacan, "Teknoloji baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Boşa geçirdiğimiz her bir dakika, bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara itiyor. Oysa ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak, dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

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DEVA Partisi, Ethereum blok zincirine dayanan kripto para birimi MANA ile satın alınabilen NFT’lerin bulunduğu 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland'de siyasi parti mitingi verdi. Kullacıların kendi avatarlarıyla katıldığı Metaverse mitingine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katılarak konuşma yaptı. Katılımcılara NFT hediyesi verildi.

“DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATIYORUZ”

Decentraland’de yaptığı konuşmada Babacan, “Bugün DEVA Partisi olarak dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz. Bugün Metaverse'teki imza atıyoruz. Metaverse'teki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. NFT hediyesi veren ilk siyasi parti olarak, Ethereum blokzincirinde sizlerle buluşuyoruz. Daha önce Metaverse evreninde genel merkez binası satın alan ilk parti de biz olmuştuk” dedi.

Babacan, gençlere, “‘Çıkar telefonunu göster’ diyenlere bundan böyle hep beraber, ‘Çıkar telefonunu Metaverse'teyiz diyoruz'” diye seslendi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Babacan, konuşmasında “Teknoloji baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Boşa geçirdiğimiz her bir dakika, bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara itiyor. Oysa ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak, dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“DEMOKRAT BİR ZİHNİYETE SAHİP DEĞİLLER”

Babacan, son dönemdeki etkinlik yasaklarına değinerek, şöyle konuştu:

“Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın önceden duyurulmuş konserleri iptal edildi. Seçim günü derin bir nefes alacağız. DEVA Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak. Müzikler susturulamayacak. Her dilde özgürce şarkılar söylenecek. K-Pop konserinin iptal haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Arkadaş, elin Koresindeki müzik grubundan da mı korkuyorsunuz ya? Gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahammül edemiyorlar. Çünkü demokrat bir zihniyete sahip değiller.”

“BEN BU DURUMU SİNDİREMİYORUM”

“Batıya bakıyorum, hızla ilerleyen Asya'ya bakıyorum. Oradaki gençler bizim gençlerimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar” diyen Babacan, “Ben bu durumu içime sindiremiyorum. Oralarda devlet, gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak bir ortam sağlıyor” ifadelerini kullandı.

BABACAN’DAN GENÇLERE BEDAVA İNTERNET SÖZÜ

Partisinin gençlerle ilgili vaatlerini sıralayan Babacan, şöyle devam etti:

*25 yaşın altındaki tüm gençlere, internete bedava erişim hizmeti sunacağız.”

*Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz.

*Liselerde seçmeli olarak yapay zekâ, girişimcilik ve siber güvenlik gibi dersler açacağız.

*Türkiye'yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız.

*Gençik Eylem Planımız hazır. Gençlerin, gençler için hazırladığı eylem planımızı çok yakında paylaşacağız.