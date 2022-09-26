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Dikkat çeken iddia: Türkiye’den Rusya’ya iPhone 14 satışı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan beri devam ederken Türkiye-Rusya ilişkileriyle dikkat çekici bir iddia İngiltere'den geldi. Uzmanların iddiaları gündem olurken, savaşın içindeki Rusya'da bile iPhone'un en yeni modellerinin Türkiye'den ucuza satılabildiği öğrenildi.

Yiğit Can KAYTMAZ
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Dikkat çeken iddia: Türkiye’den Rusya’ya iPhone 14 satışı

Bütün dünya Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşın bitmesini beklerken, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Telegraph dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Rusya’nın diğer ülkelerle ilişkilerinin mercek altına alındığı kapsamlı analizde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki de incelendi. Savaşın başlamasıyla birlikte aralarında Apple, McDonald’s, Levi’s, Cartier gibi markaların olduğu çok sayıda markanın Rusya’dan çekilme kararı aldığına dikkat çekilirken, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin de geliştiğine vurgu yapıldı.

Savaşın başlamasıyla ülkeden çekilen Apple’ın resmi internet sitesinde alışveriş imkanı bulunmazken internet sitesinin ana sayfasında bir önceki iPhone modeli olan iPhone 13 Pro görülüyor.

İngiliz gazetesi, bazı uzmanlarla konuşarak iki ülke arasındaki ilişki dinamiklerini inceledi. Foreign Policy Research Institute isimli kuruluşta görev alan Maximilian Hess, Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekti. Hess, Ankara ile Moskova arasındaki yakınlaşmanın savaşın başlamasından beri arttığını söylerken Washington merkezli Carnegie Endowment for Internationa Peace’ten Alexander Gabuev de şaşkına çeviren bir iddiayı gündeme getirdi.

“TÜRKİYE’DEN ÖN SİPARİŞ VERİYORLAR”

Gabuev, “Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı savaşın başlamasıyla birlikte yüzde 50 arttı. Türkiye ayrıca lüks ürünler için hızlıca aracı olmaya başladı. Savaşın başlamasıyla birlikte Apple ülkeden çekilse de yeni iPhone’lar için ön sipariş geçen yıla göre iki kat arttı” dedi.

Rus arkadaşlarıyla konuştuğunu dile getiren Gabuev, “Fiyatı da önemli ölçüde arttı. Rusçada kullanılan paralel ithalat arttığını söylüyorlar. Fakat İngilizcede bunun adı kaçakçılıktır” dedi. Gabuev sözlerini, “Birçok insan Türkiye’den ön sipariş veriyor. Fakat herkes bu ürünlerin en sonunda Rusya’ya gideceğini biliyor” diyerek sürdürdü.

RUSYA’DA TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZA SATILIYOR

Birçok markanın ülkeden çıkmasıyla Rusya, Mayıs ayında paralel ithalata onay verme kararı alırken bu sistem aracılığıyla ürünlerin ülkeye girmesine izin verilmişti. Apple, ürünlerin satışını durdurma kararı alırken bazı mağaza ve şirketler ellerinde kalan iPhone’ları satmaya devam ediyor.

iPhone 14’leri satışa çıkaran MTS’nin internet sitesinde ürünlerin fiyatları 84.990 ruble olarak yani yaklaşık 27 bin TL olarak görülüyor.

Eylül ayının başında mobil şebeke şirketi MTS de iPhone 14’lerin satışına başlanacağını açıklamıştı. Fakat şirket ürünlerin teslim süresinin 120 günü bulabileceğini duyurmuştu. MTS’nin internet sitesinde Apple’ın yeni telefon serisi iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 84.990 ruble olarak görülüyor. Bu fiyat ise yaklaşık 27.046 TL’ye denk geliyor. Türkiye’de ise bu modelin fiyatı şu an Apple’ın resmi internet sitesinde 30.999 TL olarak satışta.

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