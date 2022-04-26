Elon Musk, Twitter’a hangi özellikleri getirecek?

Dünyanın en zengin insanı SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, dün yaptığı bir anlaşma ile sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi olduğunu duyurdu. Peki Twitter'ın sahibinin değişmesi sosyal medya platformunda neleri değiştirebilir? Dünyanın en zengin insanının Twitter üzerindeki etkisi nasıl olur? Haberimizde derledik...

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasını bir süredir meşgul eden Elon Musk’ın Twitter hamlesi nihayet tamamlandı; Tesla ve SpaceX CEO’su şirketlerine bir yenisini daha ekleyerek Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldı.

Elon Musk, satın alma haberinin duyurulmasından sonra Twitter’dan yaptığı ilk paylaşımda kalp ve roket emojisi kullandı ve “Yes!!!” yazdı. Musk daha sonra ise, “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir şehir meydanıdır” dedi. Musk, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini de vurguladı.

Tüm dünyanın gözü kulağı bu satın alma işlemine çevrilirken, akıllarda birçok soru var: Dünyanın en zengin adamının bu satın alması Twitter’da neleri değiştirecek? Dünyanın en ünlü sosyal medya platformlarından biri olan Twitter bu durumdan nasıl etkilenecek? Musk’ın planları uygulanabilir mi?

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, bu yılın başlarında Twitter’dan yasaklanmıştı. Bunun üzerine Trump, Twitter’ı defalarca ‘ifade özgürlüğü’ne ters davranmakla suçlamış hatta kendi sosyal medya platformunu hayata geçirmişti.

Şimdi ise Elon Musk’ın sözlerine bakılırsa, bazı genel yasakların ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında gevşeyebileceğini düşünmek yanlış olmaz. Ancak uzmanlara göre, bu durum, bugüne kadar Twitter’ın sahiplerinin toksik davranışları ortadan kaldırmaya yönelik son çalışmalarına aykırı olacaktır.

ABONELİKLER VE REKLAMLAR

Twitter, geçen yıl, daha fazla özelliğe erişim için 3 dolarlık Twitter Blue adlı ilk abonelik paketini başlattı.

Musk, daha önce Twitter’a olan ilgisinin “para kazanmanın bir yolu olmadığını” söyleyerek daha ucuz olmasını istemesine rağmen böyle bir modeli desteklediğini açıklamıştı. Musk, daha sonra sildiği bir paylaşımında ise reklamların tamamen Twitter’dan kaldırılabileceğini ima etmişti. Musk’ın tweetinde, “Twitter, hayatta kalmak için reklam parasına bağlıysa, şirketlerin politika dikte etme gücü büyük ölçüde artar.” ifadelerini kullanmıştı.

Eğer Musk, Twitter’daki reklam işini bitirirse, Twitter’ın gelirini korumak için abonelikler ve gerçekten de reklam modelleri için güvenilir bir strateji bulması gerekecek. Musk’ın Twitter’ı satın alırken, yüksek maliyetli borçlanmalarla finanse edildiğini hesaba katarsak ise böyle bir adım atmayacağı belirsizliğini koruyor.

TWEET DÜZENLEME TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Twitter’da daha önceden gönderilen tweetlerin düzenlenmesi için daha önce de birçok kez çağrıda bulunulmuştu. Ancak kullanıcıların yazım hatalarını veya belki de gaflarını düzenlemeye izin verecek bu değişiklik, aynı zamanda kamusal düzende ciddi bir krize de yol açabilir.

Musk, geçtiğimiz gün yaptığı ankette, takipçilerine Twitter’a ‘düzenle’ butonunu isteyip istemediklerini sordu. Ankete katılan 4,4 milyon kişinin yüzde 73’ü iste bu soruya ‘evet’ yanıtını verdi.

Musk’ın anketine yanıt veren bir kullanıcı, düzenle düğmesinin yalnızca birkaç dakikalığına kullanılabilir olması gerektiğini ve orijinal tweet’in halka açık kalması gerektiğini söyledi. Musk bu teklifi “makul” olarak nitelendirdi.

Twitter’da eski bir yazılım mühendisi olan Ben Sangster, durumu 2015 yılında ele aldıklarını belirtirken, “kötüye kullanım potansiyelinin çok yüksek olduğu sonucuna vardıkları” konusunda uyardı.

SAHTE, BOT HESAP VE KİMLİK DOĞRULAMASI

Elon Musk, daha önce yaptığı paylaşımlarda sahte ve bot hesaplara karşı olduğunu açıklamış ve bu durumu “Twitter’daki en sinir bozucu tek sorun” olarak adlandırmıştı.

Musk’a göre bunun önüne geçmek için kullanıcıların kimlik doğrulamaları şart. Bunun için ise, kimlik fotoğrafı, e-posta adresleri ve telefon numaralarının da kullanılması gerekiyor.

Twitter’ın sahte hesapları tespit etmek için halihazırda uygulamaları var.

Ancak gerçek kişilerin dezenformasyon yaymak için sahte hesaplar oluşturdukları için tweetler aracılığıyla kullanıcıları dolandırmaya çalıştıkları durumları tespit etmek daha da zorlaştı. Musk’ın, yeni dönem Twitter’da bu durumun önüne geçmek için adımlar atması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre bu tür planlar daha fazla yatırım gerektirebilir…

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