Fitbit yanma tehlikesiyle 1,7 milyon Ionic akıllı saati toplatıyor

ABD'li Fitbit markası, aldığı şikayetler üzerine Ionic akıllı saat ürününü geri toplatıyor. Şikayetlerin nedeniyse, cihazların, kullanıcıya zarar verecek kadar ısınma problemi olması.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Giyilebilir teknolojik cihazlar üreten Fitbit markası, Apple Watch’a rakip gösterilen Ionic akıllı saat cihazında hüsrana uğradı. Şirket, cihazın içindeki lityum iyon pillerin aşırı ısındığı ve bazı kullanıcıların derilerine zarar verdiği raporlarının ardından hızla harekete geçti. The Guardian’ın haberine göre, Amerikalı şirket, “yanma tehlikesi” nedeniyle tam 1,7 milyon adet Fitbit Ionic saati toplatacak.

118 kişinin yandığı tam 174 adet raporun ardından Ionic akıllı saatler hızla geri çağrılmaya başlandı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, saatin lityum iyon pilinin aşırı ısınarak “yanma tehlikesine” neden olabileceği konusunda uyararak geri çağırmayı duyurdu.

CİHAZI GETİRENLERE PARALARI GERİ VERİLECEK

Komisyon, Ionic saat sahiplerine cihazı kullanmayı derhal bırakmalarını ve cihazı iade edip paralarını geri almak için Fitbit ile iletişime geçmelerini söyledi. Fitbit ayrıca, Ionic saatini iade eden kullanıcılara bazı yeni cihazlarında da indirim kodu sağlayacak.

2021’de 2,1 milyar dolara Google tarafından satın alınan firma, Ionic saatlerin yaklaşık 1 milyon adedini ABD’de ve kalan yaklaşık 700 bin tanesini de uluslararası pazarda satmıştı.

3.5 cm renkli LCD ekrana ve çeşitli renklerde poliüretan kayışa sahip Fitbit Ionic akıllı saat, kullanıcının aktivitelerini, kalp atış hızını ve uykusunu takip ediyor. Saatin 2017 ile 2020 yılları arasında üretildiği ve artık web sitesi ya da yetkili satıcılar aracılığıyla satılmadığı duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Fitbit Ionic akıllı saat, 2007 yılında San Francisco’da kurulan Fitbit’in geri toplattığı ilk ürün değil.

Firma, 2014 yılında, Force akıllı bileklik ürününü, bazı müşterileri alerjik reaksiyon geliştirdikten sonra geri toplattı. Bağımsız test sonuçlarına göre, ürün, bazı kullanıcıların cildinde alerjiye ve çeşitli deri hastalıklarına sebep oldu.

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