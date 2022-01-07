Genç modele Apple AirTag’li taciz

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader, Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve cüzdan, anahtarlık gibi eşyaları kaybetmenin önüne geçmeyi hedefleyen AirTag'in kendisine yaşattığı korku dolu anları anlattı. 26 yaşındaki model, yaşadıkları nedeniyle Apple'ı sorumlu tuttu, olası tehlikeleri konusunda uyardı.

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Dünyaca ünlü ABD merkezli spor dergisi Sports Illustrated’in de modeli olan Lübnan asıllı Brooks Nader, ‘Apple AirTag’ yüzünden beş saat boyunca takip edildiğini ve ‘hayatının en korkunç anı’nı yaşadığını açıkladı.

26 yaşındaki güzel model, çarşamba günü New York’un ünlü bölgesi TriBeca’de arkadaşlarıyla eğlendiğini, birinin ceketinin cebine gizlice ‘AirTag’ koyması ile hayatının en korkunç gecesini yaşadığını aktardı.

Nader, AirTag’in ceketinin cebine gizlendiğini saatler sonra bile anlamadı. Ancak telefonun verdiği uyarı ile durumu fark etti.

TELEFONUNA UYARI GELDİ

Telefonuna gelen bildirimin ekran görüntüsünü Instagram’dan yayınlayan Nader’in paylaşımında “Bilinmeyen aksesuar algılandı. Bu öğe bir süredir sizinle birlikte hareket ediyor. Sahibi konumunu görebilir.” ifadeleri yer aldı.



Ünlü model paylaşımının altına ‘Asla böyle şeyler paylaşmam ama bu ne anlama geliyor?’ yazdı. “Bu “cihaz” beni son beş saat boyunca her yere kadar takip etti ve “ağımda” kimse yoktu.” dedi.

Genç model daha sonra bunun bir Apple AirTag olduğunu keşfettiğini açıkladı.

AIRTAG UYARISI YAPTI

Apple tarafından geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen AirTag, anahtarlarınız veya cüzdanınız gibi sık sık yanlış yere koyduğunuz öğeleri takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Cihazlara takılan AirTag’ler yardımıyla uygulamayı kullananlara öğelerin nerede olduğunu gösteriyor.

Ancak Nader, herhangi birinin cebinize veya çantanıza atıp hareketlerinizi izlemek için kullanabileceğine dikkat çekerek, herkesi uyardı.

APPLE’A TEPKİ GÖSTERDİ

İkinci bir gönderi yayınlayan model, Apple’ı da etiketleyerek, “Bu cihazın sahip olduğu tehlikeyi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlarını dikkate aldınız mı?” sorusunu yöneltti.

Nader, ‘Bayanlar, çantanızı, paltonuzu, ceplerinizi ve çevrenizi kontrol edin.’ ifadelerinde bulundu.

Model ayrıca İngiliz Daily Mail gazetesine de açıklamalarda bulundu. Nader yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: “Aslında montum, ilk konumum olan TriBeCa’daki Odeon’daki bar taburesindeydi,”-Banyoya gittim, paltomu sandalyenin üzerinde bıraktım ve o sırada birinin AirTag’i paltoma koyduğunu düşünüyorum. Daha sonra beni eve kadar beş saat boyunca takip ettiler.”

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