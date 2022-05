Henüz 16 yaşında NFT milyoneri oldu… Peki NFT’den para kazanmak mümkün mü?

İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Jaiden Stipp, çıkardığı NFT koleksiyonu ile milyoner oldu. Genç ismin bu başarısı 'NFT'lerden kazanç sağlamak mümkün mü?' sorusunu yeniden akıllara getirdi.

Son dönemde tüm dünyada NFT çılgınlığı yaşanıyor. Non-fungible token’ın kısaltması olan NFT, fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak da adlandırılabilir. Dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine olanak sağlayan NFT'de GIF'ler, şarkılar ve videolar dahi bulunuyor.

Peki NFT ile zengin olmak mümkün mü?

Sosyal medyada Jasti adıyla tanınan 16 yaşındaki Jaiden Stipp için, Adobe Illustrator ve Adobe After Effects gibi dijital sanat programlarında yaptığı NFT’ler sayesinde milyoner oldu.

İLK NFT’SİNİ 450 BİN TL’YE SATTI

16 yaşında Stipp, çevrimiçi olarak bir NFT koleksiyonu yayınladı ve koleksiyon beklediğinden çok ilgi gördü. ABD merkezli Business Insider sitesine konuşan Stipp, “Tek seferlik bir şey olacağını düşünmüştüm. Ancak düşündüğümden daha iyi bir sonuca ulaştım.” dedi.

16 yaşındaki genç, ilk NFT’si için 200 dolar (yaklaşık 3 bin TL) gibi bir teklif verildiğini açıkladı. Stipp, NFT’sinin bir süre sonra 20 ETH gibi yani 30 bin dolar (yaklaşık 450 bin TL) tutarında başka bir teklif aldığını söyledi. Stipp, ilk NFT’sinde başarıyı yakalarken, böylece dijital sanat kariyerine başladı.

Stipp, “Dürüst olmak gerekirse, insanların onu nasıl bulduğunu veya neden bu kadar para teklif etmeye başladığını bilmiyorum. Bu bir anda oldu” dedi.

ŞİRKETLERİN NFT DÜNYASINA YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Stipp, NFT’lerini SuperRare ticaret platformuna gönderdi. Site yalnızca, Shibacoin ve Dogecoin gibi efsanevi meme jetonlarının üzerinde kalıcı güce sahip bir kripto para birimi olan Ethereum ile ilgileniyor.

Genç NFT’ci bugüne kadar 438 parça NFT sattığını ve çalışmalarının toplam değerinin 1 milyon dolar civarında olduğu açıklandı.

Kanye West, NFT’leri ‘gereksiz’ bulduğunu açıklasa da genç Stipp’in bu başarısı ‘NFT ile zengin olunur mu?’ sorusunu akıllara getirdi.

Kararlı bir alıcı pazarı olan NFT dünyası son dönemde hızla gelişiyor. Bazı şirketler, geleceklerini meta veri tabanına ve dijital varlıklar dünyasına yoğun bir şekilde yatırım yapıyor veya hatta bağlıyor.

NFT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bir keresinde, “Tüm bu girişimlerdeki kapsayıcı hedefimiz, metaverse’i hayata geçirmeye yardımcı olmaktır” dedi.

NFT satışları Eylül 2021’den bu yana yüzde 92 düştü. Ancak Stipp gibi bireysel sanatçılar için, NFT’ler sanatçı olarak yeni bir hayata ve kariyere kapı açtı. Şu an dünya üzerinde binlerce kişi farklı programlar yardımıyla NFT’lerini oluştururken, bu NFT’ler sanal ortamda yine binlerce dolara alıcı buluyor…

Avustralya merkezli blog yazarı, yatırımcı ve çevrimiçi kumarbaz Steve Orlando da bu isimlerden biri. Orlando da NFT sayesinde kısa sürede milyoner oldu. Başarılı kripto yatırımcıları ve NFT hakkında Sydney Morning Herald’e verdiği röportajda NFT ile zengin olmaktan söz etti.

İPUÇLARINI SIRALADI

Orlando, ilk olarak satın alınacak NFT’leri aylarca araştırdığını daha sonra bin dolara Bull Run adlı bir Beeple NFT sanat eseri satın aldığını açıkladı. Birkaç ay sonra ise bin dolarlık eserine 300 bin dolara kadar teklifler yağdığını vurguladı.

Orlando, NFT’den para kazanma ipuçlarını ise şöyle sıraladı;

– NFT’leri takip et, çok yükseldiğinde sat, kar elde et.

– Projelerin daha da karlanma ihtimalini unutma, ona göre daha uzun vadede elinde tut.

– Yeni trendlerden her zaman haberdar ol ve araştırmalar yap.

– Bunu bir işe dönüştürüp, zaman ayır.

– Sakin olun ve kendinize güvenip, küçük yatırımlarla NFT dünyasına adım at.

– Bir varlığa gereğinden fazla yatırım yapma.

– NFT üreten şirketlere yatırım yap.

– Kendi NFT’ni üret, telif haklarını al.

