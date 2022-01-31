Hubble, Star Trek gemisine benzeyen galaksiler tespit etti

Hubble, alışılmadık bir şekle girmiş üç galaksi tespit etti. Hubble Uzay Teleskobu, birbirine çok yakın olan üç gökadadan oluşan bir grubu; NGC 7764A görüntüledi. Hubble'ın yakaladığı görüntüler uzay meraklıları tarafından farklı cisimlere benzetildi.

Sozcu.com.tr

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Galaksiler birbirlerine yaklaştığında, yerçekimleri birbirini etkilediği için etkileşime girebilir, farklı şekillere girebilir ve hatta aşırı durumlarda galaksilerden birinin yok olmasına neden olabilir.

Hubble da son olarak birbiriyle etkileşime girmiş üç galaksi görüntüledi. Bilim insanları Hubble için şu açıklamaları yaptı: “Görüntünün sağ üst köşesindeki iki gökada birbiriyle etkileşiyor gibi görünüyor. Onlardan uzanan uzun yıldız ve gaz izleri, her ikisinin de büyük bir hızla vuruldukları ve görüntünün sol alt köşesindeki bowling topu şeklindeki galaksi tarafından kargaşaya sürüklendikleri izlenimini veriyor. Gerçekte, galaksiler arasındaki etkileşimler çok uzun zaman dilimlerinde gerçekleşir ve galaksiler nadiren birbirleriyle çarpışırlar. Ayrıca sol alttaki galaksinin diğer ikisi ile etkileşip etkileşmediği de belirsiz, ancak uzayda göreceli olarak yakın olmaları mümkün görünüyor.”

Hubble’ın elde ettiği bu görüntülerden sonra uzay meraklıları da kendi yorumlarını yaptılar. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, görüntüyü Star Trek gemisine benzetirken Hubble araştırmacıları da bu benzetmeye kayıtsız kalmadı. Yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verdiler: “Bu galaksiler arasındaki ortak etkileşim, sağ üstteki ikisinin bir şekil oluşturmasına neden oldu; bu, Güneş Sistemimizin perspektifinden Star Trek’ten USS Enterprise olarak bilinen yıldız gemisine benzeyen bir şekil oluşturuyor.”

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