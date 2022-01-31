İklim değişikliğine karşı karbondioksiti emen mekanik ağaç tasarladı

Arizona Üniversitesi'nden Klaus Lackner, karbondioksiti atmosferden uzaklaştıran mekanik ağaç tasarladı.

Sozcu.com.tr

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Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Klaus Lackner iklim değişikliğinin yükünü azaltmak için havadan karbondioksit çeken mekanik ağaç tasarladı.

Lackner, ağaçları bir plak yığını gibi birbirinden yaklaşık iki inç aralıklı, beş fit çapında, kimyasal reçineyle kaplanmış disk sütunları olarak tanımlıyor. Diskleri kaplayan malzeme kuruyken karbondioksiti emiyor, ıslakken de serbest bırakıyor. İçinden hava üflendiğinde, disklerin kuru yüzeyleri karbondioksiti emiyor.

Lackner aynı zamanda bu yöntemin, diğer sistemlerden çok daha az enerji gerektirdiğini ve daha az maliyetli olduğunu iddia ediyor.

KARBON KİRLİLİĞİNDE HEDEF 2050 YILI

Lackner, Dünya’nın aslında karbondioksiti kalıcı olarak uzaklaştırabileceğini söylüyor: “Örneğin, kalsiyum açısından zengin minerallerle reaksiyona girdiğinde katı karbonatlar oluşturacaktır. Tabii ki, bunları depolamak gazdan çok daha kolay. Veya yakalanan hava; kullanıldığı, yakalandığı, sonra yeniden kullanıldığı ve tekrar tekrar kullanıldığı bir tür kapalı döngü sisteminde kullanılabilir.”

ABD Enerji Bakanlığı’nın, 2050 yılına kadar havadan gigatonlarca karbon kirliliğini ortadan kaldırmak ve ton başına 100 dolardan daha düşük bir fiyata uzun vadeli depolamak için bir çözüm bulmak amacıyla doğrudan hava yakalama konusunda yeni bir hedefi var. Lackner’ın mekanik ağaçları da bakanlığın programı tarafından finanse edilen altı projeden biri.

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