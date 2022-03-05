İlk sıfır emisyonlu “Sonsuzluk Treni”, yerçekimi ile şarj oluyor

Avustralyalı madencilik firması Fortescue, yerçekimi enerjisini kullanarak kendini şarj eden ve enerjisi hiç bitmeyen "Sonsuzluk Treni"ni duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avustralyalı demir madeni şirketi Fortescue, dünyanın en verimli akülü elektrikli lokomotifi olarak lanse edilen, sıfır emisyonlu tren projesiyle yeniden şarj etmeye gerek kalmadan büyük miktarlı demir cevheri taşımayı hedefliyor.

Fortescue, bu projeyi oluşturmak için yan kuruluşu Fortescue Future Industries’in (FFI) bir parçası olacak Williams Advanced Engineering’i (WAE) satın aldı. Fortescue Future Industries, madencilik şirketinin karbon emisyonlarını azaltmak için daha yeşil teknolojiler geliştirmeye odaklanan bir oluşum görevini yürütüyor. DesignTAXI’de yer alan habere göre, yeni kurulan ortaklığın ilk projesi de enerjisini yenileyebilen, sıfır emisyonlu “Sonsuzluk Treni” oldu.

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Projeyle ilgili ayrıntılar henüz tam anlamıyla açıklanmasa da, trenin, enerjisini yenileyebilmek için yokuş aşağı eğimlerden yararlanıp fren bölümlerinden gelen enerjiyi kullanması bekleniyor. Enerjisi bittiğinde de yakıt ikmaline gerek kalmadan aynı şarjla madene kadar geri dönebilecek.

Nitekim konu hakkında açıklama yapan Fortescue CEO’su Elizabeth Gaines de benzer şeyleri söyledi. Gaines, “Trenin yokuş aşağı gittiği bölümlerde elektriğinin yenilenmesi; yenilenebilir enerji üretimi ve yeniden şarj altyapısının kurulması ihtiyacını ortadan kaldıracak ve bu da onu demiryolu operasyonlarımızdaki dizel ve emisyonları ortadan kaldırmak için verimli bir çözüm haline getirecek” dedi.

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