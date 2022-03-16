iOS 15.4: Maske takarken telefon kilidi de açılıyor, cinsiyetten bağımsız Siri de var

Apple nihayet merakla beklenen iOS 15.4 güncellemesini yayınladı ve iPhone kullanıcılarının maske takarken akıllı telefonlarının kilidini açmasına izin verirken, ayrıca ufak dokunuşlarla da cinsiyet eşitliği gibi sorunlara değindi

Sozcu.com.tr

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Apple geçtiğimiz haftalarda yeni güncellemeyle beraber pandemi döneminde kullanıcıların yaşadığı en büyük zorluklardan biri olan maskeliyken telefon kilidinin açılmasının her zaman mümkün olmayışını çözeceğini belirtmişti. Siri için de farklılığa gidecekti. Teknoloji devi önden duyurduğu bu özellikleri iOS 15.4 ile gerçekleştirmeyi başardı.

Ayrıca emojilerde de yenilikler yaptı. Hamile bir adam, bir motosiklet lastiği, bir kaydırak, bir disko topu, düşük pil dahil 37 yeni emoji ekledi.

iOS 15.4’teki öne çıkan üç yenilik:

MASKE İLE KİLİT AÇMAK

Covid pandemisinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra Apple, nihayet iPhone kullanıcılarının yüz maskesi takarken Face ID ile iPhone’larının kilidini açmalarına izin veriyor.

Apple’ın yüz tanıma sistemi Face ID, iOS 15.4’ün bir parçası olarak güncellemeyi aldı. Apple, “iPhone artık kullanıcıların bir maske takarken Face ID’nin kilidini açmasını sağlayan bir seçenek içerecek” dedi. Kaydolduktan sonra iPhone, kimlik doğrulaması için göz çevresindeki özellikleri tanıyabilir.

Bununla birlikte, iOS 15.4, iPhone 6s’ten itibaren tüm iPhone modelleri için mevcut olsa da maske takarken telefonun kilidini açma özelliği yalnızca iPhone 12 veya sonraki bir sürümüne sahip olanlar için geçerli olacak.

YENİ EMOJİ

Hamile bir erkekten dudak ısıran emojiye kadar iPhone’lara gelen 37 yeni emoji ortaya çıktı.

iOS 15.4 ayrıca eriyen yüz, gözyaşlarını tutan yüz ve kalp yapan eller gibi yepyeni emojiler içeriyor. Diğer eklemeler arasında bir motosiklet lastiği, bir kaydırak, bir disko topu, sopalı bir trol, barbunya bulunuyor.

CİNSİYET-NÖTR SIRI

Siri en çok orijinal kadın sesiyle tanınırken, iOS 15.4 kullanıcıları Quinn adlı yeni bir cinsiyetten bağımsız ses tercih edebilir. Teknoloji devi, yeni sesin LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedildiğini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Apple, “Siri’nin artık İngilizce konuşanlar için yeni bir sesi var ve kullanıcılara kendileriyle konuşan sesi seçmeleri için daha fazla seçenek sunuyor” dedi.

Yeni Siri sesi, Neural Text to Speech teknolojisinden yararlanıyor. Yeni ses iPhone’da basitçe ‘Voice 5’ olarak adlandırılsa da, iOS geliştiricisi Steve Moser’a göre Quinn olarak ifade ediliyor.

Cinsiyetten bağımsız Siri sesi, Apple’ın orijinal kadın sesini varsayılan olarak kullanmayı bırakmasından ve iki yeni seçenek başlatmasından bir yıldan kısa bir süre sonra geldi.

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