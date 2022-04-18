iPhone 14’ün ilk görüntüleri sızdı

Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan iPhone 14'ün üretim kalıpları Apple takipçilerini heyecanlandırdı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Yayınlanan görüntülerin, gerçek iPhone 14 serisinden ziyade üçüncü taraf aksesuarlar için yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, kalıplar yaklaşan iPhone’u boyutlarına ve yenilenen kameraları hakkında ipuçları veriyor.

Apple’ın iPhone 14 adı altında dört cihaz piyasaya sürmesi planlanıyor: İkisi 6.1 inçlik modeller (iPhone 14 ve iPhone 14 Pro) ve diğer ikisi 6.7 inçlik modeller (iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max).

Fotoğraf iPhone’ların yalnızca arkasını gösterdiğinden, yeni iPhone hakkında daha fazla detay veremiyor.

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