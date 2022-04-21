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Jack Dorsey’den yıllar sonra gelen itiraf: En büyük pişmanlığım…

Twitter'ın kurcusu Jack Dorsey, 2000'lerin başındaki sevilen kısa video uygulaması Vine'ın hâlâ yasını tutuyor. Dorsey, en büyük pişmanlığının Vine'ı kapatmak olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr
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Jack Dorsey’den yıllar sonra gelen itiraf: En büyük pişmanlığım…

Twitter’ın kurcusu Jack Dorsey, Twitter’da geçen bir konuşmada Vine ile ilgili pişmanlığını yıllar sonra itiraf etti.

Bir kullanıcının Vine videolarına özlemini belirten tweet’i üzerine Dorsey, bir emoji ile “Biliyorum, en büyük pişmanlığım” yazdı.

Twitter, kısa video klipler paylaşılan uygulamayı 2012 yılında satın almıştı. Ancak Twitter ve Vine’ın yolculuğu pek uzun sürmedi ve Twitter, 2016’nın sonlarında Vine’ı kapattığını, 300’den fazla çalışanı da işten çıkardığını duyurdu.

Vine’ın kapandığı yıl ise şimdi dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan TikTok yayına girdi. TikTok, yeni içerik oluşturucuları ortaya çıkardı ve çevrimiçi kültürün merkez üssü haline geldi.

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