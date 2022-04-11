Jeff Bezos’un eski asistanı terfi almanın 3 sırrını açıkladı

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un yönetici asistanı Ann Hiatt, başarılı bir kariyer yolculuğundan sonra iş yaşamında nasıl başarılı olunacağına dair sırları yeni kitabında yazdı. Hiatt, terfi almak için takip edilmesi gereken 3 adımı açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Yahoo’nun eski CEO’su Marissa Mayer ile çalıştı, Amazon’da görev aldı, Google’da 12 yıl geçirdi ve Google CEO’su Eric Schmidt’e bağlı olarak personel şefliğine terfi etti. 2018’den beri de yönetici koçluğu yapan Ann Hiatt, iş yaşamında edindiği deneyimleri yeni kitabında paylaştı.

Hiatt, iş dünyasında başarılı olmakla ilgili ipuçlarını yazdığı kitabı “Bet on Yourself”te, kariyer basamaklarını tırmanırken vazgeçilmez bir adım olan terfi etmeye de değiniyor.

Terfi almanın 3 aşamalı bir sürece sahip olduğunu belirten Hiatt, süreçleri şu şekilde özetliyor:

NE ÖĞRENMEK İSTİYORUM?

Yönetici koçu ve Jeff Bezos’un eski asistanı Ann Hiatt, diğer CEO’larla çalışırken öğrendiği “Kazan, kazan” yöntemine atıfta bulunuyor ve ilk adım olarak, hedeflere ve neyi başarmak istenildiğine bakılması gerektiğini söylüyor.

Hiatt, “Her zaman ‘Kariyerimde sırada ne öğrenmek istiyorum? Hangi uzmanlıkla tanınmak istiyorum? Hangi takımlarda lider olmak istiyorum? Hangi aşamalarda durmak istiyorum? sorularını sorun” diyor.

YÖNETİCİNİZİN SORUNLARINI ÇÖZÜN

İlk adımı geçtikten sonra ise yöneticiyle ilişkilere odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Hiatt, “Terfi için değerlendirilmek istiyorsanız, yöneticinizin sorunlarını çözmenin bir yolunu aramalısınız” diyor. Ve şu şekilde anlatıyor:

“Belki de yöneticiniz çok fazla randevu aldı ve yetki vermesi gerekiyor ya da davet edildikleri bir konuşma fırsatını yerine getirmek için çok meşgul. Yardım etmek için kendinizi öne atın. Bu, genellikle geleneksel iş tanımınızın dışında kalan şeyler için gönüllü olmayı içerir.”

Hiatt’a göre bu noktada bir diğer önemli nokta da kişinin kendine nasıl bir lider olmak istediğini sorması: “Her yönetici kopyalanmaya layık değildir.”

SON AŞAMA: KARİYERİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

Hiatt, sürecin son aşamasının kariyeri geleceğe hazırlamak ile ilgili olduğunu söyledi:

“Yöneticinize yardımcı olduğunuz şeyin şirketin temel bir ihtiyacını çözdüğünden emin olun. Ayrıca uzmanlığınızın sınırlarını sürekli olarak genişletmiyorsanız, eskimeye hazırsınız demektir. Bir sonraki krizde işten çıkarılacak veya izne gönderilecek olan sizsiniz.”

Hiatt, bunun için de sürekli olarak yeni ve ilgili beceriler öğrenmenin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

KOLAY VE HER ZAMAN ADİL BİR SÜREÇ DEĞİL

Hiatt, iş hayatında yükselmenin her zaman kolay ve adil olmadığına dikkat çekiyor. Farklı etnik kökenlerden gelenler ve kadınlar için sahip olunan bilinçsiz önyargıların; onları beyaz, erkek meslektaşlarına kıyasla geride tuttuğunu vurguluyor.

Bazı şirketler insanları terfi ettirirken yanlış becerilere, örneğin insan becerilerinden ziyade bir satış elemanının ne kadar sattığına odaklanabiliyor. Liderlik danışmanlığı yapan Gallup, kuruluşların atamalarının yüzde 82’sinin yeterli yönetim becerisine sahip olmayan adaylardan oluştuğunu tahmin ediyor.

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