Kara Murat, NFT ile ölümsüzleşiyor

SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan tarafından yaratılan efsane çizgi roman kahramanı Kara Murat'ın, yayınlanmasından 50 yıl sonra, NFT’leri piyasaya sürülüyor.

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2021 yılının ortalarındaki popülaritesini bu yıl yeniden kazanmaya başlayan NFT alanına ilgi, şu sıralar oldukça yoğun. Pek çok sanatçı eserlerini NFT olarak satışa çıkarırken çeşitli sektörlerden şirketler de bu alana adım atıyor.

Örneğin Marvel ve DC'nin NFT sahnesinde geniş çizgi roman sanatı koleksiyonundan yararlanmaya yönelik tasarımları olduğu biliniyor. Yeni gelişmelere göre, ülkemizde bu akıma, Rahmi Turan tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kara Murat'ın illüstrasyonlarıyla katılım sağlanıyor.

Kara Murat, Rahmi Turan tarafından yaratılan bir çizgi roman kahramanıdır. İlk olarak 5 Aralık 1971'de Günaydın isimli gazetede “Fatih'in Fedaisi Kara Murat” başlığıyla yayımlanmaya başlayan bu çizgi roman serisini birçok insan sinema filmiyle tanıyor olabilir. Çizgi romanıyla büyük ilgi gören Kara Murat, Türker İnanoğlu tarafından sinemaya uyarlandı ve karakter, Cüneyt Arkın tarafından canlandırıldı. Şimdi ise, yayınlanmasından yaklaşık 50 yıl sonra, NFT'leri piyasaya sürülüyor.

Söz konusu NFT koleksiyonunun ilki, Kara Murat Diamond olacak. Bu seri, yukarıda da görüldüğü üzere eşsiz ve orijinal 10 farklı parçadan oluşuyor. NFT'ler, Avalanche (AVAX) tabanlı olacak ve dolayısıyla alım satımında Ethereum (ETH) ağının gerektirdiği yüksek işlem ücretlerinden muaf olunacak. Kara Murat NFT koleksiyonunun anlatıldığı resmi web sitesine göre, satın alım için, kullanıcıların cüzdan hizmeti MetaMask indirmesi ve Avalanche ağını MetaMask'e eklemesi gerekiyor.

2021 yılı boyunca pek çok NFT koleksiyonu çıkarıldı. NFT’ler, yani non fungible tokenlar, mülkiyeti merkezi olmayan bir deftere kaydedilen bir tür “dijital tahsilat” ile işler. Bu alan, sanatçı Beeple’ın 2021'de 69 milyon dolara sattığı bir NFT ile inanılmaz bir şekilde popülerleşti. Blockchain analiz şirketi Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapora göre, NFT pazarı geçen yılın başından 2021 Aralık ortasına kadar 41 milyar doları aştı. NFT’ler ve kripto para birimleri genellikle iç içe olarak kabul edilir. Ancak NFT’lerin kendileri, her biri benzersiz olduğu için kripto para birimi değil.

Bazıları NFT’ler değerlerini uzun vadede tutarlı bir şekilde korursa, bu tokenların altın gibi bir “değer deposu” olabileceğini, yani yatırımcıların diğer piyasalardaki bir gerileme sırasında paralarını yatırabilecekleri bir şey olabileceğini öne sürüyor.

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye’deki NFT ortamı da oldukça büyük bir hale geliyor. Türk tüketiciler NFT oluşturmak ve satmak için çeşitli platformlar kullanıyor. Refik Anadol, Cem Yılmaz ve diğer bazı Türk sanatçılar, NFT’lerini oluşturup sattılar. Türk sanatçılar tarafından oluşturulmuş ve Türkiye'deki çizgi roman tarihinde önemli bir yeri bulunan Kara Murat NFT'si ile Türkiye'de bu trend hız kesmeden devam ediyor.

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