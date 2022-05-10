Mark Zuckerberg uzaylı mı? Son selfie’si komplo teorilerini yeniden alevlendirdi

Mark Zuckerberg'in, Meta'nın ilk kişisel mağazasını tanıtırken çektiği bir selfie, komplo teorisyenlerinin ünlü teknoloji insanını dillerine dolamalarına neden oldu. Selfie'ye bakarak, Zuckerberg'in insan olmadığını ve bir uzaylı olduğunu iddia eden komplo teorisi yeniden alevlendi.

Sozcu.com.tr

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Mark Zuckerberg’in Meta’nın ilk kişisel mağazasının büyük açılışını tanıtmak için yaptığı son selfie, onun insan olmadığı yolundaki tuhaf komplo teorisini yeniden gündeme getirdi.

37 yaşındaki Meta CEO’su, bir grup çalışanla bir selfie’sini yayınladı. Ancak fotoğraflardan sonra birçok kullanıcı, teknoloji milyarderinin ve ekibinin Dünya’dan olmadığını ileri sürdü.

Bir yorumda “Neden bir ruhu yokmuş gibi görünüyor?” diye yazılırken, başka bir yorumda da “Lanet olsun! Sizler o insan derisini gerçekten çok iyi işlediniz. Ayırt etmek zor” diye yazıldı.

Bir başka kullanıcı da “Uzaylılar, robotlar, her neyse, kesinlikle insan değiller. Hiçbir şey fikrimi değiştiremez” diye yazdı.

UZAYLI ZUCKERBERG

Uzaylı Zuckerberg teorisi ilk olarak 2018’de ünlü CEO’nun Kongre’de sorguya çekilmesiyle başladı. Görünüşünün insana benzemediğine dair teoriler ortaya atan bir dizi sayısız mem ve komplo sayfası ortaya çıktı.

Ayrıca pek çok haberde metaverse’ün internetin tehlikeli bölgesi olduğuna atıfta bulunarak ‘Vahşi Batı’sı olarak adlandırılması ve bu dünyaya odaklanan Zuckerberg artık daha çok bu teorinin odağında yer almaya başladı.

Horizon Worlds ve VRChat gibi metaverse platformlarının pek çok kibar ve düzgün kullanıcısı olmasına rağmen; cinsel taciz ve ırkçılık gibi suçlara olanak tanıdığı için çok sayıda eleştiri aldı.

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