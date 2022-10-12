Mark Zuckerberg’in yeni avatarı ortaya çıktı

Daha önce avatarının görünüşü ile ilgili sert eleştiriler alan Mark Zuckerberg, Meta'nın Connect 2022 etkinliği sırasında yeni avatarını tanıttı.

Sozcu.com.tr

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Facebook kurucusu ilk kez Meta’nın Horizon World metaverse’inde halka açık bir konferans düzenledi. Zuckerberg, bu yıl içinde telefonlarda ve sanal gerçeklik kulaklıklarında kullanıma sunulacağını söylediği güncellenmiş avatarları da duyurdu.

Facebook kurucusu, metaverse avatarlarının daha önce bacakları olmadığını, çünkü sanal gerçeklikte bacaklar gibi vücut parçalarının konumlandırmada zorluk çıkardığını ancak yeni avatarlarda artık tüm vücudun olacağını belirtti: “Ama gerçekten de bacaklar zordur, bu yüzden diğer sanal gerçeklik sistemlerinde de yoktur.”

Zuckerberg’in duyurusu, milyarder teknoloji insanının birkaç ay önce Instagram’da paylaştığı bir avatardan sonra ayrıca dikkat çekti. Zuckerberg’in avatarı sosyal medyada alay konusu olmuş hatta ünlü isimlerin bile diline düşmüştü.

Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes da Zuckerberg’i ve avatarını, metaverse için yetersiz bulmuş ve milyarderin sanal gerçeklik planlarının ölü olduğunu söylemişti.

Bu haftanın başlarında New York Times, Zuckerberg’in eleştirilerin ardından yeni bir avatar için çalışmalar yaptığını bildirmiş hatta Meta’dan bir grafik sanatçısı, LinkedIn gönderisinde kendisinin ve ekibinin Zuckerberg’in yüzünün yaklaşık 40 versiyonunu tasarladığını iddia etmişti.

Zuckerberg, Meta Connect etkinliğinde, “Basit grafiklerle başladık ve Horizon’un gelecek yıl nasıl görüneceğini ve hissedeceğini anlamlı bir şekilde geliştirmek için bir sürü iş yapıyoruz” dedi.

Facebook kurucusu etkinlikte, yeni avatarların sonunda Zoom ile bir ortaklık yoluyla, Android ve Apple telefonlarında kullanılabileceğini duyurdu.

Etkinlik sırasında Meta, ayrıca yeni Quest Pro sanal gerçeklik başlığını da tanıttı. Şirket ayrıca NBCUniversal ve Microsoft ile yeni ortaklıklar kurduğunu açıklarken, metaverse tabanlı Word ve Excel gibi Microsoft araçlarının kullanılmasından bahsetti.

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