Meghan Markle, kişisel blog’u için başvuru sürecini tamamlayamadı

Meghan Markle, kişisel bir blog görüntüsüne sahip olan internet sitesini yeniden aktif hale getirmede bazı sorunlar yaşıyor. Sussex Düşesi'nin ticari marka başvurusunu henüz tamamlayamadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Meghan Markle, Prens Harry ile nişanlanmadan önce, en sevdiği şaraplardan en keyifli tatil yerlerine kadar pek çok şeyden bahsettiği bir yaşam tarzı blog’u olan The Tig’i yönetiyordu.

Suits oyuncusu, Kraliyet Ailesi’ne gelin olduğunda bu siteyi de bıraktı, ancak geçen eylül ayında The Tig markasını yeniden etkinleştirmek için başvurduğunda sitenin yeniden aktif geleceği ile ilgili de spekülasyonlara neden oldu.

Ancak Sussex Düşesi’nin başvurusunda bir hata olduğu iddia ediliyor. Şimdi, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Markle’a, tekrar başvurabilmesi için altı aylık bir süre verdi. Ayrıca ona web sitesinin orijinal açıklamasının çok geniş olduğunu söyledi.

Markle’ın kapsamayı planladığı konuların daha ayrıntılı seçimi arasında yemek, yemek pişirme, seyahat, ilişkiler, moda, stil, yaşam tarzı, sanat, kültür, tasarım, bilinçli yaşam ve sağlık yer alıyor.

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