Metaverse dünyasında 3 erkek tarafından tacize uğradı

Geçen yıl isim değiştirerek Meta adını alan Facebook’un fitilini ateşlediği “metaverse” çılgınlığı büyüyor… Her gün binlerce kullanıcının katıldığı sanal dünya bu kez cinsel taciz olayıyla gündeme geldi. ABD'de 43 yaşındaki dört çocuk annesi bir kadın, sanal dünyada yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı.

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“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak öne çıkıyor.

Facebook'un kurumsal adını Meta olarak değiştirmesi ile tüm dünyada dikkatler Metaverse denilen sanal evrene çevrildi. Son dönemde Metaverse üzerinden meslek sahibi olmak hatta arsa satın almak popüler hale gelse de, bu dünyanın da tehlikeli yanları var…

ABD’de Nina Jane Patel isimli 43 yaşındaki bir anne, Facebook’un sanal dünyasına girdikten kısa bir süre sonra bir çete tarafından cinsel saldırıya uğradığını anlattı.

ÜÇ ERKEK TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Kendisine sanal ortamda bir avatar oluşturan Patel, avatarının üç erkek karakter tarafından agresifçe taciz edildiğini açıkladı.

Olayın, kullanıcıların avatarlarının buluştuğu ve etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünyada gerçekleştiği aktarıldı.

Dört çocuk annesi Patel bu ay Metaverse dünyasının giriş noktası olarak hizmet veren sanal bir alan olan ‘lobi’ye girdi. Ancak saniyeler içinde, onu elleyen, cinsel imalara maruz bırakan ve kaçmaya çalışırken ona saldıran erkeklerin avatarları tarafından takip edildi.

‘KIZLARIMIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİM’

43 yaşındaki kadın, ‘bu çileyi bitirmek için gözlerini kapatan ve metaverse’i avatarının gördüğü gibi görmesini sağlayan kulaklığını çıkarmak zorunda kaldığını’ açıkladı

Avatarların kendisine fiziksel olarak saldırmadığını bilse de Patel, yaşadıklarından endişe duyduğunu ve özellikle kızlarının güvenliğinden korktuğunu aktardı.

Patel, “Horizon Venues metaverse’e tıpkı bana benzeyen, orta yaşlı, sarışın, kot pantolon ve uzun kollu bir bluz giymiş bir avatar olarak girdim. Girdiğiniz alan bir tiyatro fuayesi gibi bir lobiydi. 60 saniye içinde, hepsi erkek sesli üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz bir şekilde bana dokundu. Ben ne olduğunu anlamadan önce, hem üst hem de alt bedenime avatarıma dokunduklarının ekran görüntülerini çekiyorlardı. Bunu yaparken de “Sevmiyormuş gibi yapma” gibi şeyler söylediler. Kaçmaya çalıştım ama beni takip ettiler. Bu insanların kim olduğunu bilmiyordum ya da kalıp araştırmak için zamanım yoktu.” ifadeleriyle sanal ortamda yaşadığı tacizi anlattı.

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