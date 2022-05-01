Netflix, abone kaybediyor… Peki platformda neler değişecek?

Video akış platformu Netflix'in abone sayısı, 10 yılı aşkın zaman sonra ilk kez azaldı. Bunun üzerine harekete geçen firmanın, akış platformunda köklü değişikliklere gitmesi bekleniyor...

Sozcu.com.tr

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Netflix'in abone sayısı, 10 yılı aşkın zaman sonra ilk kez düşüşe geçerken, yayın devi 25 pazarlama çalışanını işten çıkardı ve milyarlarca dolarlık yıllık içerik bütçesini kontrol etmek için harekete geçti.

Şimdi Netflix, bilançoyu yeniden iyileştirmek için çeşitli önlemler düşünüyor. Şirketin 2022’de içeriğe 18 milyar dolar kadar harcama yapması beklense de, şirketin içerisinden çeşitli kaynakların ABD merkezli Business Insider’a yaptığı açıklamada, Netflix’in içerik açısında ilk on yılının ihtişamlı günlerinden oldukça uzakta olduğunu vurguladı.

Netflix, on yıldan fazla bir süredir ilk kez abone kaybettiğini bildirdikten sonra, yayın devi 25 pazarlama çalışanını işten çıkardı ve milyarlarca dolarlık yıllık içerik bütçesini dizginliyor.

NETFLİX’TE REKLAM DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Almanya merkezli Bild gazetesi, Netflix’in abone kaybının ardından izlemesi muhtemel yolları değerlendirdi. Buna göre, Netflix, önümüzdeki günlerde, reklamcılıkla finanse edilen bir modele geçebilir. CEO Reed Hastings, daha önce Netflix’te reklam gösterme fikrine karşı olduğunu ifade etmişti. Ancak son gelen rakamlar firmanın aksi yönde bir adım atabileceğini ortaya koydu. Bunun için ‘kişiye özel reklamların’ düşünüldüğü belirtilirken, platforma nasıl adapte edileceği ise merak konusu….

Netflix’in gelecek yıl maliyetleri azaltmak isterken, popülaritesini yitirdiği görülen talk şov ve müzikallerin de gelecek yıl platformda eskisi kadar yer almaması bekleniyor.

BİR BÖLÜMÜ 30 MİLYON DOLAR

Netflix’in ayrıca eskisi kadar çok yüksek maliyetli yapımı aynı anda platforma yüklemesinin de eskide kaldığı düşünülüyor. Gazeteye göre, yayın platformu, daha ucuz ama etkili yapımların peşinde. Stranger Things gibi bir bölümü 30 milyon dolara çekilen dizilerle vedalaşma zamanının geldiğine inanılıyor. Bu yüzden de ‘Squid Game’ gibi yapımlar ve ABD dışında farklı ülkelerde üretilen yapımların da artması bekleniyor. Ancak bu konuda, yapımların kalitesizleşebileceği korkusu da bir kenarda duruyor…



Ayrıca dizilerdeki maliyetli sahnelerin veya sezonların da kısılacağı konuşuyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu yayınlanan “Russian Doll” dizisi. Dizinin ikinci sezonu birincisine göre daha az bölümden oluşmakla kalmıyor aynı zamanda daha da düşük bütçeyle çekilmiş…

BÖLÜMLERİN SÜRELERİ KISALTILIYOR MU?

Bir diğer iddiaya göre ise, yapımların sürelerinin kısaltılması. Ancak bu olasılık ne kadar konuşulsa da, Netflix yöneticisi Bela Bajaria, daha kısa bölümlerin ekonomik sebepleri olmadığını, sadece yaratıcı sebepleri olduğunu söylemişti.

Son olarak ise, Netflix’te parola paylaşmak artık tarihe karışabilir… Buna göre, bir hesaba birden fazla kişinin ulaşımı mümkünken, ortaya çıkan son verilerin ardından Netflix’in daha sert önlemler alacağı öne sürüldü. COO Greg Peters’e göre, paylaşılan hesaplar için ek ücretlerin bir yıl içerisinde tahsil edilmesi bekleniyor. Uygulama, ilk olarak, Güney Amerika ülkelerinde başladı…

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