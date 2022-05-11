Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, reklamlar geliyor, ücretler düşüyor

10 yıldır ilk defa abone sayısında düşüş olduğunu paylaşan Netflix, net adımlar atmaya başladı. Platform, çalışanlarıyla paylaştığı bir notta bu yıl sonuna kadar reklamların geleceğini ve parola paylaşımının sonlanacağını belirtti. Yeni uygulamalarda dikkat çeken nokta ise reklamlı seçeneğin daha düşük ücretle sunulacak olması.

Sozcu.com.tr

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Geçen ay ilk çeyrek kazançlarını açıklayan Netflix, yılın ilk üç ayında 10 yıldır ilk kez 200.000 abone kaybettiğini ve önümüzdeki aylarda iki milyon daha kaybetmeyi beklediğini söyledi. Abone duyurusundan bu yana, Netflix’in hisse fiyatı da düştü.

Netflix yaşadığı bu sıkıntılı günlere çözüm için çalışmalara başladı bile. Netflix CEO’su Reed Hastings, abone sayısında düşme yaşandığını bildirdikten sonra önlemler almaya başladıklarını belirtti ve platformda reklamlara yer vermekten, ortak parola kullanımını sonlandırmaktan bahsetti.

Netflix, çalışmalarını hızlandırarak çalışanlarına bu yıl sonuna kadar planlarını devreye alacağını duyurdu.

YIL SONUNA KADAR REKLAMLAR GELMİŞ OLACAK

Netflix yöneticileri, çalışanlara; Netflix hesap girişlerinin paylaşılmasına ilişkin baskının yanı sıra reklam destekli bir uygulamanın tanıtımının bu yılın dördüncü çeyreğinde en kısa sürede gelebileceğini söyledi.

Yöneticiler, yılın son üç ayında, başlangıçta belirtilenden daha hızlı bir şekilde, reklam destekli, daha düşük fiyatlı bir abonelik seçeneği sunmayı hedeflediklerini söyledi. Bu da Hastings’in abone kaybını duyururken reklamlı seçeneğin bir veya iki yıl içinde gelebileceğine dair öngörüsünden çok daha kısa sürede yeniliklerin gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Notta, “Evet, hızlı ve hırslı ve bazı ödünler gerekecek” diye yazıldı.

RAKİPLERİNİ ÖRNEK ALIP ÜCRETLERİ DÜŞÜRECEK

Netflix, akış erişimi için çeşitli ödeme katmanları sunuyor ancak yeni reklam destekli seçeneğin daha az maliyetli olacağı üzerinde duruluyor. Netflix’in bu noktada diğer akış hizmetlerini örnek alması bekleniyor.

Örneğin HBO Max, ayda 15 dolar karşılığında ticari olmayan bir hizmet sunuyor ve reklam içeren hizmet için ise ayda 10 dolar alıyor.

Çalışanlara iletilen notta Netflix yöneticileri, HBO ve Hulu’nun reklam destekli bir hizmet sunarken güçlü marka olmayı sürdürebildiklerine de dikkat çekti.

Notta, “Apple dışındaki her büyük yayın şirketi, reklam destekli bir hizmet duyurdu. İyi bir nedenle, insanlar daha düşük fiyatlı seçenekler istiyor” diye belirtildi.

Geçen ay Netflix, hesabını birkaç kişiyle paylaşan abonelerden daha yüksek fiyatlar almaya başlamayı planladığını da duyurmuştu.

Netflix’ten Greg Peters parola paylaşımı ile ilgili şunları söylemişti: “Yani, farklı bir şehirde yaşayan bir kız kardeşiniz varsa, Netflix’i onunla paylaşmak istiyorsanız, bu harika. Bu paylaşımı kapatmaya çalışmıyoruz, ancak onunla paylaşabilmek için biraz daha fazla ödemenizi isteyeceğiz.”

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