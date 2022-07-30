Ölü örümceği robot haline getirdiler

Bilim dünyasındaki son gelişme şaşkınlık yarattı. Araştırmacılar, ölen örümceklerin kollarını hareket ettirip bir şeyler taşımalarını sağladılar.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir grup bilim insanı ölen canlıların hücre faaliyetlerini bir süre daha devamını sağlayan nekrobiyotik dalından ilham alarak örümcek robotlar yaptılar.

Rice Üniversitesi’ndeki makine mühendisleri, bazı ölmüş kurt örümcekleri topladı ve akan kan yerine hava hareketlerini kullanarak cansız bedenlerine hidrolik basınç sistemi uyguladı. Örümcekler, hidrolik bir bölmeye yerleştirildi. Ve bir süre sonra cesetlerin bacaklarında uzama, ardından sekiz bacağın hepsinde bir kavrama hareketi başlattılar.

Araştırmacıların üzerinde deney yaptığı örümcek türü ise; son derece yaygın bir örümcek grubu olan kurt örümceklerdi. Kurt örümcekler, kendilerinden daha ağır nesneleri taşıyabilir, ayrıca bacaklarının nesneleri daha kolay kavrayabilmesi için de küçük tüyleri vardır. Bu yetenekler deney sırasında şaşırtıcı bir şekilde yeniden kazanıldı.

Araştırmacılar, nekrobotların hassas elektrikli parçaların taşınmasında kullanılabileceğini umuyor. Ayrıca, ölü oldukları için tutucular oldukça nazik, bu da nesnelere zarar vermeden kabloları veya diğer kırılgan şeyleri hareket ettirmelerinin çok zor olmayacağı anlamına geliyor.

Ekip, ayrıca deneyin diğer bilim insanlarına diğer hayvanlardan kendi nekrobotlarını geliştirmeleri için ilham verebileceğini söylüyor.

İlginizi Çekebilir Örümcek zehrinden kalp krizi ilacı geliştirdiler

İlginizi Çekebilir Okyanus derinliklerinde ilginç keşif: Çiçeğe benzer yaratık buldular