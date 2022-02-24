Kaydedilen ölüm anları en mutlu günlerimizi yansıtabilir

Louisville Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, ölmeden önce, yaşadıklarımızın gözlerimizin önünden "film gibi" geçtiği yönündeki miti kanıtlar nitelikte bir çalışma ortaya koydular.

Sozcu.com.tr

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The Daily Star’ın haberine göre, Amerika’da yapılan araştırma, epilepsi tedavisi sırasında EEG’ye bağlanan 87 yaşındaki bir erkek hastanın, beyin aktivitesi izlenirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesini temel alıyor. Alınan kayıtta hastanın ölmeden 15 dakika öncesinde beyninde neler olduğunu görebildiler ve son kalp atışından hem 30 saniye önce hem de sonra beyin aktivitesinde bir artış buldular.

Gama salınımları olarak bilinen bu dalgalar, ölmeden hemen önce huzurlu bir safhaya girebileceğimizi düşündüren hafıza geri çağırma, meditasyon ve rüya görme gibi aktivitelerle bağlantılıdır.

MUTLU HATIRALAR ÖLÜM ANINDA

Bununla birlikte uzmanlar, hayatımızın son dakikalarında en iyi anlarımızın zihnimizde tekrar tekrar oynamasının süreci daha az kasvetli hissettirmesi amacıyla olabileceğine de inanıyor.

Louisville Üniversitesi’deki araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim, Beyin Cerrahı Dr. Ajmal Zemmar, “Elimizdeki verileri incelediğimizde şunları gördük. Beyin, hafızanın geri çağrılmasıyla ilgili salınımlar üreterek, ölmeden hemen önce, yaşadığımız önemli olayların son hatırlatmasını oynuyor olabilir. Bu bulgular, yaşamın tam olarak ne zaman sona erdiği konusundaki anlayışımıza meydan okuyor ve organ bağışının zamanlaması gibi konularla ilgili sınırları zorlayacak soruları ortaya çıkarıyor.” dedi.

Verilere örnek teşkil eden hastanın beyninde epilepsi olmakla beraber, araştırmalarda kullanılan sıçanlarda da benzer bulgular keşfedildi.

Dr. Zemmar ayrıca şunları da ekledi: “Bu araştırmadan öğrenebileceğimiz bir şey var: Sevdiklerimiz, gözleri kapalıyken ve bizi bırakmaya hazırlarken aslında beyinleri hayatlarında deneyimledikleri en güzel anlardan bazılarını tekrar ediyor olabilir.”