Pandemi ile özel havacılık şirketlerine ilgi arttı

Özel seyahatin güvenlik ve rahatlık algısı, corona virüsü salgınıyla beraber özel havacılık alanına ilginin artmasını sağladı. Sektör, artan talebe ayak uydurmak için yeni iş jetleri ile kendini yeniden şekillendiriyor.

Sozcu.com.tr

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2020’de Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte birçok gezgin özel havacılığa yöneldi. Özel havacılık sektörünün liderleri de bu yönelimin, potansiyel virüs maruziyetini azaltmak ve kalabalık havaalanlarından kaçınmak isteyen müşterilerden kaynaklandığını söylüyor.

Boeing Business Jets’in pazarlama direktörü Alex Fecteau, ekim ayında NBAA Business Aviation Convention and Exhibition’da yaptığı açıklamada, “Tipik bir havayolu seyahati için temas noktası sayısı 700’e ulaşabilirken, özel uçuşlar bunu yaklaşık 30’a indirebilir” dedi.

Tradewind Aviation kurucu ortağı ve başkan yardımcısı David Zipkin de Insider’a müşterilerin gecikmeler, iptallerden uzak, daha rahat ve güvenilir bir seyahat deneyimi istediklerini söyledi.

CNBC’nin haberine göre, çoğunlukla yeni müşterilerden gelen artan ilgi nedeniyle, ABD’deki ticari havacılık kalkış ve inişleri yüzde 40 arttı.

Embraer ticari baş sorumlusu Stephen Friedrich, “Şu anda iş jetleri için adreslenebilir pazar genişledi. Pasta daha da büyüdü” dedi.

Pazar patlamasıyla birlikte, uçak yapımcıları artan talebi karşılamak için yeni özel jetler tasarlama fırsatı gördü. 2021’de tanıtılan bazı modeller şu şekildeydi:

DASSAULT FALCON 10X

Fransız uçak üreticisi Dassault, mayıs ayında yeni amiral gemisi özel jeti Falcon 10X’i tanıttı. 75 milyon dolara mal olan uçak, 7.500 deniz milinin üzerinde uçabiliyor ve rakipleri kadar geniş bir kabine sahip. Dassault’un Falcon 10X’i, şirketin şimdiye kadar ürettiği en büyük ve en geniş uçak.

GULFSTREAM G700

Geniş bir kabine ve etkileyici bir menzile sahip. 75 milyon dolarlık yeni jet, 7.500 deniz miline kadar uçabilir ve 19 yolcu kapasiteli beş adede kadar yaşam alanı ile yapılandırılabilir. Kabin, ofis yerine takılabilen tam boy yataklı bir yatak odasının yanı sıra yerleşik duşlu bir banyoyu barındıracak kadar geniş.

GULFSTREAM G400

Gulfstream, ekim ayında iki yeni nesil ikiz jetini tanıttı. İlki; geniş kabinli G400. Uçak, 12 yolcu kapasiteli iki buçuk yaşam alanıyla sınıfının en büyük ve en sessiz kabinine sahip. Jet, ayrıca sınıfının en düşük kabin irtifasına ve sektördeki en büyük 10 panoramik pencereye sahip.

GULFSTREAM G800

Gulfstream’in ortaya çıkardığı ikinci jet ise uzun menzilli G800. Uçak, 13.496 kiloluk itme gücüne sahip Rolls-Royce motorlarının yardımıyla öncekilerden daha hızlı uçabiliyor. Boeing özelliklerine göre uçak, Boeing 787 Dreamliner’dan daha ileri olan Mach 0.85’te 8.000 mile kadar uçabilir.

HONDAJET 2600

Honda Aircraft Company, ekim ayında en yeni özel jet konseptini, ABD’de kesintisiz kıtalararası uçuş yapabilen dünyanın ilk hafif uçağı olması amaçlanan HondaJet 2600’ü açıkladı. Uçağın 2.625 deniz mili menzile sahip olacak ve en yüksek uçuş tavanı, en yüksek kabin basıncı ve en yüksek kabin yüksekliği dahil olmak üzere çeşitli rekorlar kırması bekleniyor.

BOMBARDIER CHALLENGER 3500

Bombardier, eylül ayında Challenger 350 özel jetinin yeni versiyonuna Challenger 3500 adını vererek yükseltme yaptığını duyurdu. Orta büyüklükteki uçak, 2014’teki ilk çıkışından bu yana büyük bir güncellemeye sahip değil, ancak üretici, yenilenmiş bir uçağa olan ihtiyacı talep olarak görüyor. Reuters’ın haberine göre; iş seyahatlerinde artış yaşanırken uçak, yeniden tasarlanmış bir kabine sahip olacak ve şirketin Global 7500 jetinden açıklanmayan unsurlara sahip olacak.

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