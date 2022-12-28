Rock müzik dinleyenlere müjde… Kel kalma olasılıkları düşük

Yeni bir çalışma, rock'n roll müzik zevkine sahip olan kişilerin, diğer türlere kıyasla saçlarını kaybetmelerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir çalışma saç dökülmesi ve dinlenilen müzik türleri arasında ilişki kurdu Araştırmada, rock müzik hayranlarının kel kalma olasılığı en düşük olanlar olduğu görüldü.

Black Sabbath ve Van Halen gibi grupların şarkılarının stresi en çok azalttığı ve dinleyicilerin kalp atışlarının düşmesini sağladığı bulundu. Bu sayede de saçlarının dökülme ve kel kalma olasılıklarının zayıfladığı görüldü.

Çalışmayı yapan Veraclinic’ten Doktor Ömer Avlanmıs, “Sonuçlar ilk muayenede şaşırtıcı gelebilir ama tıbbi açıdan çok anlamlı” dedi. Araştırmada rock şarkılarının beyne endorfin salgılayarak mutluluk ve sakinlik duygularını artıran olumlu nostaljiye sahip olduğu gözlemleniyor.

Ayrıca rock müzik kadar beslenme biçiminin de saç dökülmesini önlemede yardımcı olduğu görülüyor. Dr Earim Chaudry de “Vücudunuz gibi saçınızın da sağlığını korumak için besin alımı önemli. Saçlarınız proteinden yapıldığı için, diyetinizde yeterli protein olduğundan emin olmak, saçınızın incelmesini ve kırılgan hale gelmesini önlemenin ilk adımıdır.”

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