Rus geliştiriciler yeni bir Instagram üzerinde çalışıyor: Rossgram

13 Mart'ta, Kremlin'in Rusya'da Instagram'a erişimi resmi olarak engellemesinden sonra yeni bir Instagram uygulamasının yayınlanacağı paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken, Rus hükümeti ve sosyal medya devleri arasında da ciddi bir sürtüşme başladı. Rus hükümet yanlısı yayınlara gelen yasaklardan sonra Kremlin de teknoloji devlerine karşı yeni yasaklar getirdi. Sonunda da bu sürtüşmeler, alternatif bir uygulama kurmaya kadar gitti.

Duyurulan uygulamanın tasarımı, adı ve logosunun renkleri, Instagram’a benziyor. Rossgram, Instagram’a erişimi kaybeden Rus içerik oluşturucular için bir alternatif olmayı vaat ediyor.

The Washington Post’un haberine göre Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan Karina Nigay, “Bu benim işim. İşten yeni kovulduğunuzu ve hiç gelir elde etmediğinizi hayal edin, ancak aynı zamanda aileniz için, ekibiniz için harcamalarınız olduğunu ve sonra birdenbire yapacak hiçbir şeyinizin olmadığını düşünün” dedi.

INFLUENCER’LAR ŞÜPHELİ

Rossgram, markalı içerik ve mağazalar gibi Instagram’da para kazanmalarına izin veren tüm özelliklerin yanı sıra abonelikler ve kitle fonlaması gibi yeni özellikleri yeniden sunacağını iddia ediyor. Ancak birçok içerik oluşturucu Rossgram’ın Instagram’ın yerini alacağına ikna olmuş değil.

Bir milyonun üzerinde YouTube abonesi ve Instagram’da yaklaşık 400.000 abonesi olan Katya Konasova, Telegram’da şunları yazdı: “Rossgram logosu Paint ile yapılmış gibi görünüyor ve hâlâ onu kimin kullanacağını anlamıyorum.”

Kitlelerini korumak ve para kazanmaya devam etmek için içerik oluşturucular bunun yerine diğer uygulamalara akın etti. Bazıları mesajlaşma uygulaması Telegram ve bir Rus sosyal ağı olan VKontakte’ye geçti ve yeni uygulamalara geçen aboneleri için özel çekilişler düzenledi.

İçerik oluşturucular Rossgram konusunda ikna olmuş değil. Bazı yaratıcılar, Rossgram projesinin birçok unsuruna şüpheyle baktıklarını söylediler.

17 Mart’ta yaratıcı Artem Graf, Rossgram duyurusuna tepki gösteren bir YouTube videosu yayınladı. Videonun başında “Dürüst olmak gerekirse, ilk başta şaka olduğunu düşündüm. Kelimenin tam anlamıyla Instagram’ın tasarımını aldılar ve üzerine yeni bir logo photoshopladılar” dedi.

Siyasi tepkilerden korktuğu için ismini vermek istemeyen başka bir içerik oluşturucu da Rossgram’ı eleştiren bir video yayınladı. Insider’a gönderdiği bir e-postada, platformun bir şakaya dönüşeceğinden emin olduğunu yazdı.

BU İLK DEĞİL

Bu, Rus geliştiricilerin Batılı sosyal medya platformlarınI ilk defa kopyalayışları değil. En popüler olanlardan bazıları, 2015 ve 2017’den beri süren fotoğraf uygulaması Snapster, video platformu YouTube’u kopyalayıp Rutube’u ortayaçıkarmaları gibi adımlar daha önce atılmıştı.

Instagram’ı işletmesini tanıtmak için kullanan bir sosyal medya pazarlamacısı olan Sergei Plakidin, “Instagram zaten bütün bir topluluk, bir yaşam tarzı, anılarımız, birileri için iş. Rossgram, Rusça’da söyleyeceğimiz gibi, bisikleti yeniden icat ediyor; yani zaten var olan bir şeyi yeniden yaratıyor” diyor.

Plakidin, uygulamanın geliştirilme hızı konusunda da şüpheci: “Bu süre içinde Instagram’a uzaktan bile benzer bir şey yapmak imkansız.”

ROSSGRAM’IN YARATICILARI PROJELERİNDEN EMİNLER

Rossgram’ın Telegram sayfasının 90.000 abonesi var ve kuruculardan biri olan Aleksandr Zobov, Rus haber kaynaklarına önümüzdeki ay içinde uygulamanın bir milyon indirilmeye ulaşacağını söylüyor.

Zobov, Insider’a gönderdiği bir e-postada, uygulamanın yalnızca temel işlevlerinin Instagram’ınkine benzeyeceğini yazdı. Zobov, uygulamanın Rus vatandaşları için tasarlandığını vurguladı.

İlginizi Çekebilir Instagram'dan yeni özellik: Hikayeler'e sesli mesajla yanıt verilebilecek

İlginizi Çekebilir Instagram'dan gönderi sıralama için iki yeni seçenek