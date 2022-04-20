Sosyal medya sebebiyle intihar eden gencin ailesi dava açtı

Sosyal medya bağımlılığıyla mücadele ederken kendini öldüren 17 yaşındaki bir çocuğun ebeveynleri, oğullarını ölüme sürüklemekle suçladıkları Facebook, Instagram ve Snapchat'e dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Amerikalı Chris ve Donna Dawley çifti, 2015 yılında kendini başından vuran oğulları Christopher “CJ” Dawley için Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta ve Snapchat’in ana şirketi Snap’e “haksız yere ölüm” davası açtılar.

Dava, sosyal medya bağımlılığı sonucu depresyon, cinsel sömürü ve kendine zarar veren gençlerin ebeveynlerini temsil eden yasal bir kuruluş olan Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi (SMVLC) tarafından geçen hafta açıldı.

Donna Dawley, 17 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili CNN Business’a verdiği demeçte, “Yedi yıldır ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bağımlılık yapacağını bile bile bir ürünü piyasaya sürmeye nasıl cüret edersin bunu kim yapar ki?” diyerek, ürünlerinin çocukları nasıl etkilediğinden sosyal medya şirketlerini sorumlu tutmak istediğini de ekledi.

Dawley’ler, oğulları CJ’nin Facebook, Instagram ve Snapchat’e ilk kaydolduğunda sadece 14 yaşında olduğunu ve yıllar geçtikçe platforma giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini söyledi.

ÖLÜRKEN BİLE PAYLAŞIM YAPTI

İddiaya göre, CJ sabah 3’e kadar Instagram’da insanlarla mesajlaşıyor ve çıplak fotoğraflarını insanlara gönderiyordu. Ailesi oğullarının uykusuz kaldığını ve vücut imajına takıntılı olduğunu söyledi.



Daha sonra 4 Ocak 2015’te CJ odasına çıkıp bir tüfekle kendini vurdu. İntihar notu bir üniversite kabul mektubu zarfının içinde bulundu.

Annesi, “Onu bulduğumuzda, telefonu hâlâ açıktı, hâlâ elindeydi, üzerinde kan vardı. O kadar bağımlıydı ki, hayatının son anları bile sosyal medyada paylaşım yapmakla geçti” dedi.

Dawley’ler, sosyal medya platformlarının “küçük kullanıcıları olumlu bir şekilde zararlı ve sömürücü içeriğe yönlendirirken, savunmasız gençleri bu tür zararlı maruziyetlerden korumak için uygun önlemleri uygulamadıkları için makul derecede güvenli olmadığını” iddia ediyor.

Snap ve Meta, devam eden dava nedeniyle yorum yapmayı reddetti ancak Snap yaptığı açıklamada, intihar nedeniyle sevdiklerini kaybedenlere vurgu yaptı ve platformun intiharı önleme araçları sağladığını da sözlerine ekledi.

Snap adına konuşan sözcü, uygulamanın öncelikle insanların zaten tanıdıkları arkadaşlarla iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlandığı konusunda ısrar etti.

Snap sözcüsü Katie Derkits, CNN’e verdiği demeçte, “Snapchat’i geleneksel sosyal medya platformlarından farklı olarak, insanların gerçek arkadaşlarıyla bağlantı kurmaları ve uygulama içi zihinsel sağlık kaynakları sunmaları için bir yer olması için kasıtlı olarak kurduk. Hiçbir şey topluluğumuzun güvenliği ve esenliğinden daha önemli değildir ve sürekli olarak Snapchat kullanıcılarını destekleyebilmenin ek yollarını araştırıyoruz” dedi.

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