Spotify’da Covid krizi… Birbirinden ünlü isimleri karşısına almıştı, yeni planını açıkladı

Spotify'da en çok dinlenen podcast'lerden birini hazırlayan Joe Rogan'ın aşı karşıtı ifadelerinden sonra Neil Young, akış platformuna rest çekmiş ve "Ya ben ya o" demişti. Young'ın talebi Spotify tarafından reddedilmiş ve ardından Joni Mitchell, Meghan Markle ve Prens Harry de konuyla ilgili endişelerini açıklamıştı. Akış platformu covid krizini çözmek için yeni planını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını devam ederken dünyada çeşitli bölünmeler de yaşanmaya devam ediyor. Salgının ilan edildiği ilk günlerde virüse inanmayanlar tartışma konusu olurken, uzun bir süredir de aşı karşıtları gündeme geliyor.

Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında karşıt görüşlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri sık sık gündeme gelmiş ve platformların hesapları engelleme, ikaz etme, Covid hakkında bilgilendirme notları yayınlamalarına neden olmuştu.

Son haftalarda da benzer bir sorunla Spotify karşı karşıya… Şirket, popüler podcast’ini platforma taşımak için 100 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul eden yıldız sunucu Joe Rogan’ın görüşleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Rogan, gençlerin aşılanmasını caydırdı ve virüsü tedavi etmek için kanıtlanmamış anti-paraziter ilaç kullanımını teşvik etti.

NEIL YOUNG RESTİ ÇEKTİ: “YA O, YA BEN”

Geçtiğimiz günlerde müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Neil Young akış platformuna açık mektup yayınlamıştı. Young, Spotify’da yer alan Joe Rogan’a ait podcast’te aşı karşıtlığı ile ilgili ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek “ya ben ya o” demişti. Young’ın restine olumsuz dönüş yapan Spotify, müzisyenin talebiyle Young’ın tüm şarkılarını kaldırdı.

Young, protesto amacıyla müziğini servisten kaldırdı ve #spotifydeleted hashtag’inin sosyal medyada trend haline gelmesine neden oldu.

Platformun bu seçiminde, Joe Rogan Experience’ın ayda 200 milyon indirilme ile Spotify’ın en popüler podcast’i olmasının da etkisi olabilir.

NEIL YOUNG’A DESTEK GECİKMEDİ

Neil Young’ın bu hareketi yalnız kalmadı ve Joni Mitchell de Neil Young’a destek olarak benzer bir hamlede bulundu ve tüm şarkılarını platformdan kaldırdığını açıkladı. Küresel bilim topluluğuyla dayanışmaya atıfta bulunan Mitchell, podcast yayıncısı Joe Rogan’ın programında aşı hakkında yanlış bilgileri yaymakla suçlayan Young’ın yanında olduğunu söyledi.

Big Yellow Taxi ve Help Me gibi hitlere sahip olan Mitchell, cuma günü web sitesinde “Sorumsuz insanlar, insanların hayatlarına mal olan yalanlar yayıyorlar. Bu konuda Neil Young ve küresel bilim ve tıp topluluklarıyla dayanışma içindeyim” yazdı.

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY DE ENDİŞELERİNİ İLETTİ

Meghan Markle ve Harry de platformun Covid hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasındaki payından rahatsız olan isimler arasına katıldı. Sussex Dükü ve Düşesi, Spotify’a Covid-19 hakkındaki yanlış bilgilerle ilgili endişelerini dile getirdiler, ancak platformla çalışmaya devam edeceklerini de söylediler.

Çift, 2020’nin sonlarında yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen podcast’leri barındırmak ve üretmek için yayın devi ile kazançlı bir anlaşma imzaladı.

Çiftin hayır kurumu Archewell, pazar günü yaptığı açıklamada, Spotify’a konuyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini söyledi. Archewell sözcüsü, çiftin yayın platformuyla çalışmalarına devam etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Neil Young ile başlayan boykota ayrıca Bruce Springsteen’in gitaristi Nils Lofgren tüm şarkılarını kaldırarak katılırken, Popüler podcast sunucusu ve yazar Brené Brown da “bir sonraki duyuruya kadar yeni podcast bölümleri yayınlamayacağını ve bunun için belirli bir neden sunmadığını söyledi. Brown’ın podcast’lerine ara vermesi, hem Neil Young hem de Joni Mitchell’in Joe Rogan’ın tartışmalı podcast serisini protesto etmek için müziklerini Spotify’dan çekmesinden kısa bir süre sonra geldi.

TARTIŞMALI İSİMDEN GELEN ÖZÜR

Joe Rogan, geçen hafta Spotify Technology SA’nın piyasa değerinden neredeyse 4 milyar dolar silen yanıltıcı corona virüsü bilgileriyle ilgili artan tartışmayı bastırmayı amaçlayan bir özür diledi. Podcast’i için daha fazla denge ve daha iyi araştırma sözü verdi.

Rogan bir Instagram videosunda, “Sizi üzdüysem özür dilerim” dedi ve podcast’ini beğenen dinleyicilere de teşekkür etti. Ve farklı görüşlere sahip insanları elde etmek için daha fazla çaba göstereceğini söyledi.

Rogan ayrıca akış platformuna da teşekkür etti: “Spotify’a bu süre zarfında çok destekleyici olduğu için teşekkür etmek istiyorum ve böyle bir sorun başlarına geldiği çok üzgünüm.”

SPOTIFY NİHAYET KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN BİR ADIM ATTI

Ünlü isimlerden gelen tepkiler ve Rogan’ın özrünün ardından Spotify da nihayet Covid krizi karşısında harekete geçti ve Covid ile ilgili yanlış bilgileri azaltma planlarını duyurdu. CEO Daniel Ek, platforma yeni eklenecek uyarı ile kullanıcıların corona virüsü hakkındaki gerçeklerin yer aldığı bir veri merkezine yönlendirileceğini söyledi. Platform ayrıca, içerik yaratıcılarının kullanıcılara zarar verebilecek yanlış bilgileri paylaşmasını engelleyen mevcut kuralları yayınladı.

Spotify’ın web sitesinde yayınlanan bir açıklamada CEO Daniel Ek, “Bu benzeri görülmemiş zaman boyunca bize rehberlik eden tıp ve bilim topluluklarından geniş çapta kabul görmüş bilgilere denge ve erişim sağlamak için daha fazlasını yapma yükümlülüğümüzün netleştiğini gördük” yazdı.

İÇERİKLER KALDIRILABİLİR, HESAPLAR KAPATILABİLİR

Ek, şirketin uzun süredir devam eden “Platform Kurallarını” yayınladığını söyledi. İsveçli milyarder, bunların şirket tarafından bir dış uzman ekibiyle birlikte geliştirildiğini ve düzenli olarak güncellendiğini belirtti.

Kurallar, içerik oluşturucularının çevrimdışı zarara neden olabilecek veya halk sağlığı için doğrudan tehdit oluşturan tehlikeli, yanlış veya yanıltıcı tıbbi bilgileri teşvik eden içerikten kaçınması gerektiğini söylüyor.

Bunlar arasında Covid-19 veya diğer hastalıkların gerçek olmadığını öne sürmek ve bağışıklık oluşturmak için insanları kasıtlı olarak corona virüsü ile enfekte olmaya teşvik etmek yer alıyor.

Kuralları ihlal eden içerik kaldırılabilir ve tekrarlanan ihlaller bir hesabın kapatılmasına neden olabilir. Pandeminin başlangıcından bu yana Covid ile ilgili 20.000’den fazla podcast bölümünü kaldırdığını söyledi.

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