Starliner, ISS’ye ilk yolculuğunun ardından Dünya’ya dönmeyi başardı

Starliner uzay aracı, ilk başarılı yörünge görevi olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) erzak taşıdıktan sonra New Mexico'daki White Sands Füze Menzili'ne indi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Starliner geçtiğimiz perşembe günü yola çıktı ve Cuma günü ISS’ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) ulaştı, mürettebat kapsülün içinden yiyecek ve diğer gerekli malzemeleri boşaltırken sistemlerini de kontrol etti. Yeniden Dünya’ya dönen Starliner, New Mexico çölündeki hedefe indi.

Uzay aracı, geçen haftaki yükseliş sırasında, basınç sorunları nedeniyle iki manevra iticisinin kapanmasıyla bir miktar aksaklık yaşamıştı.

ISS’ye tek giden araç Starliner değil, Elon Musk’ın şirketi SpaceX de Dragon uzay aracının güvenilir olduğunu kanıtlamış ve düzenli seferler yapıyor. Nesneleri uzaya götürmek için pazar oldukça büyük.

İlginizi Çekebilir NASA, InSight keşif aracından son selfie'yi yayınladı

İlginizi Çekebilir Evrenin gizemli sesi kaydedildi: NASA, bir kara deliğin sesini yayınladı