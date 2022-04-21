Taliban’dan TikTok ve PUBG için yasak: “Genç nesli yanıltıyor”

ByteDance Ltd'ye ait TikTok'un, iktidardaki Taliban tarafından Afganistan'da yasaklanacağı duyuruldu. Taliban sözcüsü Inamullah Samangani Twitter'da yaptığı açıklamada, yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulamasının genç nesli yanılttığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl iktidara gelen grup, çarşamba günü yapılan kabine toplantısında ilk defa bir uygulamayı yasaklama kararı aldı. Taliban sözcüsü Inamullah Samangani, kabinenin ayrıca popüler savaş alanı oyunu PUBG’yi engellemeye ve Afgan televizyon kanallarının ahlaksız içerik yayınlamalarını engellemeye karar verdiğini de söyledi.

Grubun Çin’e ait sosyal medya uygulaması olan TikTok’a yönelik engeli, kız çocuklarına lise eğitimini askıya almayı, hükümet çalışanlarını sakal bırakmaya zorlamayı ve taksi şoförlerine kadınlara izin vermemelerini emreden dinî kampanyasının sadece bir parçası.

Samangani, “TikTok uygulamasının ve PUBG oyununun insanların zamanını nasıl boşa harcadığına dair çok sayıda şikayet aldık. İletişim ve bilgi teknolojisi bakanlığına, uygulamaları internet sunucularından kaldırması ve Afganistan’daki herkesin erişemeyeceği hale getirmesi emredildi” dedi.

Datareportal’ın, “Dijital 2022: Afganistan” raporuna göre, ülkenin 40 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünün ocak ayında internet erişimi vardı ve internet kullanıcıları 2021 ile 2022 arasında yüzde 7 arttı. Ülkedeki diğer popüler sosyal medya ağları arasında Facebook ve WhatsApp bulunuyor.

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