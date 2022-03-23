Felçli hasta, beynine yerleştirilen implantla iletişim kurdu

Avrupalı bilim insanları, 2 yıllık çalışma sonucunda konuşamayan ve hareket edemeyen tamamen felçli bir kişinin beynine yerleştirilen bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) aracılığıyla iletişim kurmasını sağladı. İleri seviyedeki ALS hastası, 2 yıllık klinik deney sırasında ne yemek istediğini iletebildi.

Sozcu.com.tr

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İsviçre’deki Wyss Biyo ve Nöromühendislik Merkezi’nden araştırmacılar, Almanya’daki Tübingen Üniversitesi işbirliğiyle iki yıl boyunca yürüttükleri klinik çalışma sonucunda tamamen felçli bir ALS hastasının iletişim kurmasını sağladı.

Klinik deney sırasında ilk olarak 34 yaşındaki erkek hastanın korteksine implant yerleştirildi. Ailesiyle birlikte evde yaşayan katılımcı, farklı hareketler deneyerek beyin aktivitesi üretmeyi öğrendi ve bu beyin sinyalleri, implante edilen mikroelektrotlar tarafından alınarak gerçek zamanlı olarak bir makine öğrenme modeli tarafından çözüldü.

HARFLER KELİMELERE, KELİMELER HARFLERE DÖNÜŞTÜ

Model, sinyalleri evet veya hayır anlamına gelecek şekilde haritalandırdı. Hastanın ne iletmek istediğini ortaya çıkarmak için bir heceleme programı alfabenin harflerini yüksek sesle okudu.

Bilgisayar hastanın düşündüğü harfleri belirledi, harfler kelimelere ve kelimeler cümlelere dönüştü. Böylece hasta deney sırasında ne yemek istediğini yazabildi. Hastanın ilk istediği şeylerden biri de bira oldu.

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