Trump’ın sosyal medya platformu gelecek ay yayında

Apple Inc App Store listesine göre, Donald Trump'ın yeni medya girişimi Truth Social, 21 Şubat'ta piyasaya sürülüyor.

Sozcu.com.tr

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Trump Medya ve Teknoloji Grubu’nun (TMTG) Twitter’a alternatif olmasını planladığı Truth Social’ın lansmanı, eski ABD başkanının 6 Ocak’ta gerçekleşen kongre binasına yönelik saldırıya katılımı Facebook ve Twitter’da teşvik ettiği için yasaklamasından 13 ay sonra gerçekleşecek. Trump’ın yeni medya platformu, Twitter’a benzer şekilde diğer insanları ve trend olan konuları takip etme özellikleri sunuyor.

TMTG ve Apple, yorum taleplerine yanıt vermedi ancak konuya aşina olan bir kaynak, uygulamanın planlanan lansman tarihinin 21 Şubat olduğunu doğruladı.

Platformun, TMTG’nin gelişimindeki üç aşamadan ilki olması bekleniyor. İkincisi, şirketin web sitesine göre eğlence, haber ve podcast içeren TMTG+ adlı isteğe bağlı video abonelik hizmeti olacak.

TMTG şu anda Digital World Acquisition Corp’un hisse senedi fiyatına göre 4,3 milyar dolar değerinde. Ayrıca, TMTG geçen ay özel yatırımcılardan 1 milyar dolar daha topladı.

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