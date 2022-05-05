TÜBİTAK Başkanı Mandal: Uzaya hakim olan demek, dünyaya hakim olmak demek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ile 6-A haberleşme uydusunun 2023 yılında uzaya fırlatılacağını belirterek, "Dünyada uzaya hakim olan demek; tüm dünyaya hakim olma gücüne sahip olan demek" dedi.

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Eskişehir’e giden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ilk olarak mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.

2023 yılında Türkiye’nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ile 6-A haberleşme uydusunun uzaya fırlatılacağını ifade eden Mandal, ilk elektrikli lokomotifin de 2023 yılında rayların üzerinde olacağını söyledi. 6 bin kişilik bir kurumun başkanlığını yürütmekten onur duyduğunu kaydeden Mandal, şunları söyledi:

HEM SİVİL HEM İSTİHBARAT HEM GÜVENLİK

– Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüyle ilgili her kurumumuzun ve her bireyin kendine göre sorumlulukları var. Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı’mız kabine toplantısı sonrası açıkladı; 2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE’yi fırlatacağız. 15 Ocak tarihini de ifade etti. Bu bizim için önemli bir sorumluluk. TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. Hem sivil anlamda hem de istihbarat anlamında, güvenlik anlamında önemli.

2023 YILININ İLK YARISINDA FIRLATACAĞIZ

– Dünyada uzaya hakim olan demek; tüm dünyaya hakim olma gücüne sahip olan demek. O yüzden kendi haberleşme uydumuzu üretmiş olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız tarafından 6-A haberleşme uydumuz paylaşıldı. Yine o da yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz. O da 2023 yılının ilk yarısında fırlatılmış olacak. Gelecek yıl için yine Eskişehir’in merkezinde yer aldığı ve raylı ulaşım teknolojileriyle ilgili güzel gelişmelerimiz olacak.

– Bizim ilk ana hat lokomotifimiz, elektrikli lokomotifimiz de inşallah 2023 yılında rayların üzerinde olacak. 2023 yılında TÜBİTAK, teknolojiyle birlikte ülkemizin her alandaki havacılıkta, uzayda, savunmadaki olan ihtiyaçlarına ve aynı zamanda sivil teknolojilerden, özellikle iklim odaklı süreçlerde enerji, sağlık ve gıda gibi alanlarda da çözüm üretmeye devam edecek. (DHA)

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