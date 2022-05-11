Tünel kazıyor, uzaya gidiyor… Elon Musk’ın sahip olduğu tüm şirketler

Son olarak Twitter'a talip olan ve sosyal medya platformu için 44 milyar doları gözden çıkaran Elon Musk, aslında pek çok şirketin sahibi. Musk, tünel açmaktan beyne çip yerleştirmeye, Mars'a gitmekten sürücüsüz araç geliştirmeye pek çok alanda faaliyet gösteriyor. İşte Elon Musk'ın sahip olduğu şirketler...

Sozcu.com.tr

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Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Elon Musk, sosyal medya platformunu zaman zaman eleştirirken sonunda memnuniyetsizliklerini gidermek için şirketi satın almaya karar vermiş gibi görünüyor. Musk, 44 milyar dolarlık teklifiyle teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düşerken, platformla ilgili planlarıyla da ayrı bir tartışma yaratıyor.

Kongre baskınından sorumlu tutulup Twitter’dan kalıcı olarak engellenen Donald Trump’ın, yasağının kaldırılması ya da platformun paralı olması gerektiği gibi açıklamalar yapan Elon Musk’ın gelecekteki hamleleri merakla bekleniyor.

Ancak ünlü milyarderin tek odak noktası Twitter değil. Musk, tünel açmaktan beyin çipi geliştirmeye, pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlere sahip.

İŞTE ELON MUSK’IN SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER…

Elon Musk, 2003 yılında başlamasına yardımcı olduğu Tesla’nın kurucu ortağı ve CEO’su olarak biliniyor. Otomobil üreticisi o zamandan beri yedi elektrikli araç modeli tasarladı.

Ayrıca Tesla’nın merkezi yakın zamanda Palo Alto, California’dan Austin, Texas’a taşındı. Sadece 2021’de 28.000’den fazla kişi işe alınırken, şirket dünya çapında yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam ediyor.

2016 yılına gelindiğinde ise Tesla, ABD’nin önde gelen güneş paneli sağlayıcısı SolarCity’yi satın aldı. Bugün Tesla dört güneş enerjisi depolama ve üretim ürünü satıyor: Powerwall, Powerpack, Megapack ve Solar Roof.

UZAY MERAKI EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKETE SAHİP OLMASINI SAĞLADI

Musk, ayrıca 2002 yılında bir havacılık şirketi de kurdu. Şirketin tarihçesine göre; Musk, SpaceX’in baş tasarımcısı ve burada Dünya yörüngesine ve nihayetinde diğer gezegenlere yapılan görevler için uzay aracı ve roket geliştirmeyi yönetiyor.

SpaceX’in merkezi Hawthorne, California’da; ancak şirketin “Starbase” olarak bilinen fırlatma alanı Teksas, Boca Chica’da bulunuyor.

CNBC’nin haberine göre SpaceX, ekim ayında 100 milyar dolar değerindeydi ve bu da onu TikTok’un sahibi Bytedance’in ardından dünyanın en değerli ikinci özel şirketi haline getirdi. Şirket, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 10.000 çalışana sahip.

SpaceX ayrıca, güvenilir olmayan internete sahip kırsal alanlar için tasarlanmış düşük yörüngeli uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink şirketinin de sahibi. Starlink uydularının ilk bölümü 2019’da fırlatıldı. Şirket uydu göndermeye hâlâ devam ediyor.

BEYİN ÇİPİ MERAKI

Musk, aynı zamanda beyin çipi implantı ile de yakından ilgileniyor ve Neuralink adında bir San Francisco girişiminin kurucu ortağı. Şirket, insan beynini bilgisayarlara bağlamayı amaçlıyor. Bu yöntemle de felçten depresyona nörolojik sorunları tedavi etmek hedefleniyor.

Musk, Tesla’nın web sitesinde Neuralink’in CEO’su olarak listeleniyor, ancak buradaki rolü pek net değil.

Musk’ın sağ kolu Jared Birchall, 2018’de Neuralink’in CEO’su, CFO’su ve başkanı olarak listelenmişti. Nöroteknoloji şirketinin LinkedIn’de listelenen 245 çalışanı bulunuyor.

TÜNEL İNŞAATINA DA GİRMİŞ

Musk aynı zamanda 2016 yılında kurulan Teksas merkezli tünel inşaatı girişimi The Boring Company’nin de kurucusu.

Musk’ın tünel kazma girişimi, büyük ABD şehirleri içindeki trafiği çözmeyi amaçlıyor. Gelecekteki projelerinden biri, teorik olarak yolcuların saatte 700 mil hızla seyahat etmelerine izin verecek bir Hyperloop.

EN AZ YEDİ ŞİRKETE DAHA BAĞLI

The New York Times’ın haberine göre, Musk’ın temel iş girişimlerinin ötesinde, milyarder en az yedi ek şirkete daha bağlı. Buna, gayrimenkul satın almak için kullandığı bildirilen Wyoming Steel de dahil.

Bütün bunların yanında Musk, nisan ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma henüz sonuçlanmadı, ancak Musk, şirketin önceliklerinin neler olacağını gösteren bazı düşüncelerini halka açık ve özel olarak yatırımcılarla paylaştı.

Musk, işin ekonomik kısmını hiç umursamadığını söyledi ve platformu demokrasinin işlevi için önemli olduğuna inandığı için satın aldığını belirtti. Twitter’ın şu anda 7.000’den fazla çalışanı ve yaklaşık 37 milyar dolarlık piyasa değeri var.

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