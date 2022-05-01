Twitter tartışmaları dinmek bilmiyor

Dünyanın en zengin adamı unvanını elinde bulunduran Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması ile başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Tayfun HOPALI / ABD

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Kullanıcı sayısında artış gözlemlenen Twitter’ın bundan sonra daha özgür bir platform olacağının açıklamasıyla “İfade özgürlüğü”nün sınırının nereye kadar uzanacağı, kişisel saldırı ve haksız ithamların kullanıcı sayısında düşüşe neden olacağı iddia ediliyor.

Elon Musk'ı sıkıntıya sokan gelişmelerin en önemlisinin ise bankalardan aldığı 13 milyar dolar kredide sunduğu prodüksiyonun ortaya çıkması oldu.

Musk'ın twitter'a abonelik sistemi getirmekten, çalışan sayısını azaltmaktan ve yöneticilere dağıtılan promosyonların kaldırılmasından bahsediyor olması onu oldukça sıkıntılı bir duruma soktu.

Bu arada Twitter hissedarları yüzde 9 hisselerinin satın alınmasının açıklamasının 20 gün sonra yapılmasından dolayı Musk'a dava açtılar.

Amerika'da kanunlar gereği bir şirketin yüzde 5 hissesinden fazlasını almanız durumunda bunu 10 gün içinde açıklamanız gerekiyor. Musk'ın bu açıklamayı 20 gün geç yaparak Twitter'ı zarara soktuğu iddia ediliyor.

Öte yandan Tesla hissedarları da Elon Musk'ın peşini bırakmıyor. Tesla'nın sahibi ve CEO'su durumunda olan Musk'in Twitter'i satın almasından sonra şirkete gereken özeni göstermeyeceği ve daha çok Twitter ile ilgileneceğini iddia ederek dava açtılar.

Tesla Nisan başından beri yüzde 20 değer kaybetti. Musk Twitter'ın alımı için 4.5 milyar dolarlık kendi hisselerinden bir satış gerçekleştirdi.

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