Twitter, TikTok benzeri yeni bir video formatını test ediyor

Twitter, Fleets'ten sonra yeni bir video formatı deniyor. Şirket, kullanıcıların alıntı tweet'le birlikte tepki videolarını paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik test ediyor.

Sozcu.com.tr

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Test aşamasından sonra artık Twitter kullanıcıları, tipik retweet veya alıntı tweet yerine tepki içeren alıntı tweet göndermeyi tercih edebilir.

Konsept, Twitter’ın kısa ömürlü Fleets özelliğindeki, kullanıcıların tweet’lerini tam ekran formatında kendi yorumlarıyla paylaşmalarını sağlayan özelliğe benziyor.

Twitter da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, özelliği iOS cihazlarda test ettiklerini duyurdu.

Fleets’in aksine videolar, diğer tweetler gibi ana akışta görünecek, ancak videolar tipik retweetlerden belirgin şekilde farklı olacak. Tweet Takes olarak adlandırılan özellik, TikTok tarzı videolara daha da benziyor.

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