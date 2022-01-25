Twitter: Türkiye, en çok içerik kaldırılmasını isteyen beş ülkeden biri

Twitter, Ocak-Haziran 2021 dönemiyle ilgili hükümetlerden gelen içerik kaldırma talepleri konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu dönemdeki yasal taleplerde rekor düzeyde başvuru olduğu belirtilirken, başvuru yapan ilk beş ülke arasında Türkiye'nin de bulunduğu ifade edildi.

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Twitter, Ocak-Haziran 2021 döneminde hükümetlerden, kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili başvurular konusunda bir açıklama paylaştı.

Hükümetlerden gelen yasal talepler açısından raporda ele alınan altı aylık dönemde Twitter, 196 bin 878 hesaptan içeriğin kaldırılması için 43 bin 387 yasal talep aldı.

En çok talepte bulunan ülkelerin Japonya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore olduğunu duyuran Twitter, taleplerin yüzde 54’üne yanıt olarak hesap sahiplerinden bildirilen içeriğin bir kısmının veya tamamının kaldırılmasını istediğini duyurdu.

“SON DERECE ENDİŞE VERİCİ”

Twitter’ın küresel kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Sinead McSweeney, “Dünya genelinde hükümetlerin içeriklere müdahale etme ve kaldırma girişimlerinin giderek arttığı şu dönemde, daha önce görmediğimiz sayıda taleple karşılıyoruz” dedi.

McSweeney, bu durumu ‘mahremiyet ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit’ ve ‘tüm dikkatlerini vermeleri gereken, son derece endişe verici bir eğilim’ olarak tanımladı.