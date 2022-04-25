Twitter’dan o reklamlara yasak

Twitter, net-sıfır karbon emisyonu hedefinde ilerlerken bir hamle de daha bulunuyor ve iklim değişikliğini reddeden reklamları yasaklıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Twitter, geçen hafta Dünya Günü’nü kutlamak için platformunda iklim değişikliğini reddeden reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu, bilimsel olmayan ve yanıltıcı iddialar içeren herhangi bir reklamın artık sitesinde yer almayacağını ve para kazanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Twitter blog yazısında, “İklim değişikliği hakkındaki yanıltıcı bilgilerin gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız. Önümüzdeki aylarda, Twitter’da gerçekleşen iklim görüşmelerine güvenilir, yetkili bağlam eklemek için çalışmalarımız hakkında paylaşacak daha çok şeyimiz olacak” dedi.

Ayrıca şirket, ABD ve Kanada’daki veri merkezleri ve ofisleri için güneş ve rüzgar enerjisi projelerinden elde edilen yüzde 100 karbon nötr enerji kullanımına ek olarak kendi karbon ayak izini azaltma sözü verdi.

2025 yılına kadar kiraladığı tüm binalarda yüzde 100 net sıfır karbon enerjisi kullanmayı hedefleyen şirket, net-sıfır karbon teknolojilerine yaptığı yatırımları artırmayı ve AB merkezli tüm operasyonlarını da yenilenebilir enerjiye geçirmeyi planlıyor.

İlginizi Çekebilir Twitter'da yenilikler bitmiyor: Tüm tweet'lerin kaydını tutacak