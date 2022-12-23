Twitter’dan yeni özellik: Tweet görüntüleme sayısı…

Elon Musk'ın yönetiminde bir süredir çalkantılı günler geçiren Twitter, yeni özelliklerini duyurmaya da devam ediyor. Son olarak platform, Tweet görüntüleme özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

44 milyar dolarlık sorunlu bir satın alma, çalışanlarla gerilen ilişkiler, binlerce kişinin işten çıkarılması, Twitter içerik politikalarında yapılan değişiklikler derken Elon Musk dönemi Twitter’da pek de iyi geçmiyor. Hatta bu hafta sansasyonel CEO, bir anket yaparak görevi bırakması gerekip gerekmediğini sordu ve Musk’ın anlketinde büyük çoğunluk milyarder CEO’nun görevi bırakmasını istedi. Üstelik Musk, anket sonuçlarına da sadık kalacağını belirtmişti.

Bütün bunlara rağmen Twitter’da değişiklikler ve yenilikler yapılmaya da devam ediyor. Son olarak Musk, bir tweet görüntüleme özelliğini kullanıcılara duyurdu. Özellik, bazı kullanıcıların kullanımına da sunulmaya başlandı.

Platformda daha önce her kullanıcı kendi tweetleri ile ilgili analizleri görebiliyordu, ancak yeni özellikle tweet’lerin hemen altında paylaşımın ne kadar görüntülendiği herkes tarafından görülebilecek.

Musk, yenilikle ilgili yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Twitter, görüntülenme sayılarını kullanıma sunuyor. Böylece bir tweet'in kaç kişi tarafından görüntülendiğini görebileceksiniz! Bu özellik, video için halihazırda vardı.

Twitter’da kullanıcıların yüzde 90’dan fazlasının içerikleri okuduğu ancak tweet atmadığı, yanıtlamadığı veya beğenmediği görülüyor. Bu da Twitter’ın göründüğünden çok daha canlı olduğunu gösteriyor.”

İlginizi Çekebilir Elon Musk Twitter'daki görevinden istifa ediyor

İlginizi Çekebilir Elon Musk açıkladı: Hükümet, bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi